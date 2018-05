Joel Aguilar dirigirá su primer partido al Alianza en el Clausura 2018

La comisión de árbitros de la FESFUT confirmó la tarde del pasado jueves la designación del árbitro mundialista Joel Aguilar Chicas como el responsable de pitar la final del torneo Clausura 2018 entre Alianza y Santa Tecla, la número 18 en su larga trayectoria en la liga nacional y curiosamente será el primer partido le pitará al Alianza esta temporada.

“Es verdad, realmente es curioso, pero igual casualmente mi última vez que le pité al Alianza fue en la final del torneo anterior y qué bueno que se me brinde otra oportunidad de pitarle al alianza”, destacó sin entrar en mayor detalle.

“He dicho siempre que una final se vive distinto, para mí todos los partidos son importantes, algunos son más especiales que otros, en lugar de tener una presión extra por todo lo que se diga en una final entre Alianza y Santa Tecla o que se diga que no le he pitado al Alianza en este torneo, lo que me provoca no es una presión extra, es una motivación extra para disfrutarlo y prepararlo mejor que otros, cada equipo tiene sus momentos al igual que el árbitro y deseo disfrutar mi momento actual con un buen arbitraje, lejos de las polémicas o el morbo que encierra esta final que se ha convertido poco a poco como un clásico en la liga”, afirmó.

Sobre la emoción que le embarga pitar una final más, la 18 en su larga trayectoria como árbitro nacional desde aquella final entre Águila y FAS del Clausura 2001, que ganó en dos juegos los emplumados, Aguilar Chicas aseguró que está “contento porque siempre la emoción, la responsabilidad para cerrar el campeonato es el mismo".

SIN NERVIOS

El árbitro que el próximo 2 de julio cumplirá 43 años admitió que no sintió ansiedad por la tardanza de la comisión de árbitros de la FESFUT por dar a conocer desde el pasado lunes al elegido de pitar la final.

“La verdad uno siempre se prepara para ser partícipe de esto, me preparé como siempre para tener esta oportunidad. Siempre he considerado que también otros compañeros han tenido un buen torneo y podía ser otro el elegido”, confesó.

El árbitro internacional desde el 2001 destacó que el 2018 ha sido benévolo con su carrera donde se alista para asistir a su tercera Copa del Mundo y admitió que su designación 18 para dirigir una final de la primera división es la cereza al pastel laboral que ha tenido en el año.

“La verdad es que todos los juegos que he dirigido en el Clausura han sido importantes para mí, en cada uno nos ha servido para mejorar, obviamente el partido de la final es especial y le permite a uno tener y disfrutar una motivación extra. Media vez uno está allí lo que queda es dar el mayor esfuerzo y representar dignamente al gremio de árbitros con una buena presentación”, destacó.

Aguilar Chicas pitó la final pasada donde Alianza goleó 4-1 a Santa Tecla para alzar su corona 12 y confesó que todas las finales donde ha dirigido le han heredado distintas emociones y experiencias.