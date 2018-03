Joel Aguilar está honrado de entrar en la historia del arbitraje de la CONCACAF

La comisión de árbitros de la FIFA anunció hoy la nómina de 36 árbitros centrales y 63 árbitros asistentes que estarán en junio próximo en la Copa del Mundo en Rusia 2018 donde los salvadoreños Joel Aguilar Chicas y el Juan Francisco Zumba forman parte de esa nómina por tercera vez consecutiva en su vasta carrera referil.

Al respecto, Aguilar Chicas admitió que “estoy muy contento, muy feliz por el hecho que en un día tan especial dentro de la Semana Santa como es este jueves Santo, le doy la Gloria y la Honra al Señor por haber recibido esta noticia que nos permite dar un paso más en nuestro libro de vida”, destacó el juez central quien junto a su asistente, Juan Francisco Zumba, la noticia los agarró de sorpresa.

“Me sorprendí ya que fue Joel el que me avisó para darme la noticia. Emocionado y feliz junto a mi familia por estar en esa nómina ya que han sido cuatro largos años de preparación para estar de nuevo en esa nómina final. Agradecido con muchas personas, con Dios en especial por todo lo que me ha permitido hacer en mi carrera”, afirmó vía telefónica desde su natal Ahuachapán el asistente mundialista.

Por su parte, Joel Aguilar Chicas dijo que “estar en ese listado de 36 árbitros a nivel mundial es un verdadero honor y estar allí por el cual hemos trabajado tanto y representar al país en ese evento mundial. La verdad hay muchos sentimientos encontrados donde ha sido difícil llegar, pero es un paso más y con la confianza en Dios para seguir trabajando y llegar al día que se inicie esta fiesta deportiva para hacer una buena representación”, afirmó vía telefónica el árbitro sensuntepequense.

Aguilar Chicas confesó que la noticia le cayó de sorpresa y de golpe ya que “me dí cuenta esta mañana temprano cuando viajaba junto con mi familia hacia mi terruño (el cantón San Lorenzo de Sensuntepeque) para estar este día con mi madrecita y casualmente ví el teléfono y constaté que tenía el correo de la FIFA, sentí muchas emociones y haber sido en un día tan especial en esta Semana Santa lo primero que me pasó por la cabeza era que me estaban invitando para el último seminario en abril próximo pero cuando me felicitaban por ser parte del listado final tuve una sensación especial y a la vez un compromiso de país para representar bien a El Salvador, orgulloso, contento, agradecido con Dios, con mi familia y con todos aquellos que de una u otra forma me han ayudado para alcanzar este objetivo”, admitió con emoción.

Acerca de la marcada ausencia en la lista final de su amigo y compañero de fórmula junto a Juan Francisco Zumba en las dos últimas citas mundialistas, el árbitro asistente William Alexander Torres, Aguilar Chicas no pudo contener sus emociones y con voz quebrada y marcado llanto dijo que “tengo sentimientos encontrados por ese hecho, es un gran amigo, es como mi hermano, me duele mucho que él no esté en esa nómina, pero hay que seguir adelante, no irá no porque no haya tenido una buena labor en su preparación, son cosas que se dan en esta camino y lamento que por la lesión que sufrió al final lo prive de estar junto a Juan Francisco (Zumba) en esta tercera cita mundialista”, aseguró.

Finalmente el árbitro mundialista afirmó que “vamos paso a paso en este proceso para llegar a Rusia 2018 y lo único que falta es el seminario que habrá el otro mes donde se designará las funciones que tendremos los 36 árbitros nominados ya que se repartirán a los que pitarán los partidos, los que quedarán como árbitros emergentes y los que estarán en el VAR, aún no sabemos dónde estaremos trabajando, pero con el solo hecho de formar parte de esa nómina final me siento tranquilo, feliz y honrado de ser parte de la historia del arbitraje de la CONCACAF.”