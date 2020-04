Joel Almeida: "Mucha gente decía que ya estaba acabado cuando salí de Tecla"

En sus primeros instantes como nuevo jugador de Atlético Marte, el portero mexicano Joel Almeida dejó claro que no habrá mayores cambios en esta relación laboral que inicia con los carabineros, debido a que en la institución marciana habrá exdirectivos de El Vencedor, equipo que cedió la categoría al equipo capitalino.



El meta azteca asegura que se quiere concentrar en seguir demostrando su calidad, así como lo ha hecho en estos cuatro años y medio que acumula ya en el balompié cuscatleco. No quiere que haya excepciones en la forma de entregarse a la causa de un equipo, en este arribo al Ballet Azul.



"Yo me entrego al equipo con el que estoy trabajando en determinado momento. No quedé a deber en Santa Tecla y El Vencedor, que han sido mis dos equipos en El Salvador. He dado todo de mí y un poquito más en esos planteles, pese a que mucha gente decía que yo ya estacaba acabado cuando salí de Santa Tecla, donde dejé un nombre y una vara muy alta. Por eso es que se me hace agradable que se me maneje como un fichaje destacado de los que llegarán a las filas de Marte. Espero no decepcionar a don Marlon Claros, nuevo directivo de Marte, ni a su familia", dijo Almeida.



El portero mexicano dijo que la oferta de Atlético Marte fue la mejor opción para el Apertura 2020, luego de ver las que también le hicieron Chalatenango y Sonsonate. Se decidió por un equipo en el que su planilla mensual no debe sobrepasar los $35,000 en costos de funcionamiento.



"Don Marlon (Claros) y su familia me apoyaron antes cuando todos me dieron la espalda y mi forma de agradecerle fue esperar sinceramente qué es lo que ofrecía la gente de Marte por mí. Soy el extranjero con el salario más tranquilo, podríamos decir. Los clubes podrán reafirmar eso. Hablando de números, eso es algo personal. Cuando me fui a Santa Tecla, la gente decía que Joel Almeida no era nada sin sus compañeros de Santa Tecla y mira que pudimos demostrar que el perico donde quiera es verde", dijo Joel.



Agradece continuar en el balompié salvadoreño, gracias a las gestiones hechas por la familia Claros, que cedió hace dos semanas la categoría del plantel tabudo a la dirigencia marciana.



"Gracias a Dios todo se acomodó para poder jugar con Marte. En mis experiencias anteriores en este país he estado en liguillas, postemporada, y logrando títulos. Y ahora espero que no sea la excepción. Hasta la fecha 11 del Clausura 2020 fuimos los subcampeones con El Vencedor, quedamos en segundo lugar", dijo el mexicano a este medio.



HISTORIA

Por otra parte, Almeida dijo que ya se puso la tarea de buscar información relacionada a la historia del plantel bombardero.

"He sabido que Marte era el equipo de los militares, al menos esas eran las referencias. Sé que juegan en el Cuscatlán y entrenan en una cancha cercana a la Gran Vía. Marte es un equipo de historia y tener 8 títulos, que no son fáciles. Sé que ahora me estoy incluyendo en un proyecto interesante y completo. Espero hacer las cosas en Marte como las he venido haciendo ahora", dijo el guardameta a este medio.