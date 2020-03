Joel Almeida: "Que pase pronto este trago amargo"

La pandemia del coronavirus ha dejado un futuro incierto en los futbolistas y el caso del portero mexicano, Joel Almeida, no es la excepción. El cancerbero pasa la cuarentena en el país, pero para su fortuna, su esposa y su hija le acompañan en este momento delicado en donde siente la zozobra sobre qué pasará de cara al próximo campeonato.

Después de dar por finalizado el Clausura 2020 por parte de la Fesfut debido a que no hay una fecha concreta para que pase la emergencia, el portero azteca finalizó contrato con El Vencedor, su segundo equipo en el fútbol salvadoreño después del Santa Tecla. En ese sentido, ha quedado una sensación de no saber qué pasará de cara a los próximos torneos porque incluso los dirigentes aún no se pueden reunir para tomar decisiones.

Mientras eso ocurre, Almeida intenta pasar el tiempo con su familia. "Estoy pasando esto tranquilo porque acá está mi esposa y mi hija. Vinieron a visitarme y en esta semana tenían que regresar pero cambiamos sus vuelos por el tema de la cuarentena. Esto nos agarró en la casa de una familiares de ella y estoy muy agradecido con ellos. Hay que esperar que pase ", expuso.

La situación cambia al referirse al tema laboral." En ese sentido estamos devastados porque por el momento estamos desempleados. No sabemos hasta cuándo vamos a volver a trabajar en nuestra profesión. Es complicado. Sabemos que pasará este trago amargo y confiando en Dios en que en menos de lo que canta un gallo estemos activos como siempre ".

Debido a que su contrato expiró en este torneo, el mexicano apuntó que no ha recibido propuestas aunque se entiende debido a la emergencia nacional." De momento no tengo conocimiento de nada. Vamos a esperar si la directiva toma alguna decisión", agregó.

Joel Almeida estuvo en la pelea por agenciarse el trofeo del Guante de Oro como el portero menos vencido, aunque finalmente se lo llevó el emplumada Benji Villalobos. El mexicano ya se ganó este premio en su paso por el Santa Tecla.

La directiva de El Vencedor ha sido clara a lo largo del torneo Clausura 2020 en que darán un paso al costado, por lo que no se sabe si la nueva administración tomará en cuenta la base del plantel.