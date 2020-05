Jonathan Ramírez no seguirá en Sonsonate

El volante uruguayo, Jonathan Ramírez confirmó que no seguirá jugando para Sonsonate, luego de cumplir su contrato de un año con los cocoteros.

Por el momento, "El Rayo" Ramírez se plantea dos opciones sobre su futuro, la primera es ver si puede regresar a su país natal para poder ver a su familia.

La segunda opción para el uruguayo es quedarse en El Salvador y buscar jugar con un equipo nacional para el próximo torneo Apertura 2020 porque el aeropuerto nacional estará cerrado por tiempo indefinido, según detalló Federico Anliker López, presidente de CEPA.



"En Sonsonate no seguiré, vamos a esperar a ver si me llaman (otros equipos) y sino, me iré cuando el aeropuerto abra, pero como recién lo abrirán dentro de unos meses, la idea es quedarme en algún club, hay que esperar", dijo el mediocampista, que jugó dos torneos cortos en Sonsonate.



El futbolista charrúa cumplió un año jugado para el cuadro cocotero, dirigido por su compatriota Rubén Da Silva. En ese año, Jonathan Ramírez jugó un total de 27 partidos y marcó cuatro goles.



Por el momento, Ramírez asgura estar bien en El Salvador, donde vive la cuarentena domiciliaria, dice que no pudo viajar a Uruguay ni por vuelos humanitarios.



"No están haciendo vuelos (humanitarios) de uruguayos, pero estamos tranquilos, no hay que estresarse, hay peores cosas como tener Covid-19, así que estamos bien", señaló.

Sobre su salida de Sonsonate, aclaró: "No hay motivos de algo, nunca hablamos de renovar y no voy a renovar. Ya lo confirmo porque no voy a renovar".

Con la salida de Jonathan Ramírez, el cuadro cocotero suma cuatro bajas, entre ellos dos extranjeros colombianos: Daley Mena y Arnulfo Beitar. También, el nacional William Torres no seguirá en la institución.