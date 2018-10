Jorge Calles: “Firpo tiene más problemas que el álgebra”

Luego de ser separado de las filas del Luis Ángel Firpo, Jorge Calles habló del ambiente de penumbras que impera en el plantel y aceptó que en muchas ocasiones él tuvo que poner de su bolsa para mantener a los jugadores.

¿Por qué lo soportó? Dice que lo hizo porque se trataba de su primera experiencia como entrenador principal, pero ahora que fue despedido está dispuesto a revelarlo todo y lo hizo en esta entrevista para EL GRÁFICO.

¿Es cierto que usted tuvo que pagar con sus fondos algunos gastos de comida para los jugadores del plantel?

Ustedes pueden hablar con los jugadores sobre eso. Yo no puedo hablar de cosas que hice. Lo que uno da con una mano, la otra no lo debe saber. Simplemente lo hice porque el jugador, como profesional de fútbol, debe tener los recursos. Lastimosamente no se tenían en el momento. Me tocó afrontar cosas de comida y otras tantas. Pero yo ya no quiero estar revolviendo lo que todos ya sabemos. Él (Modesto Torres) dice que habló conmigo antes del juego contra Jocoro, disputado el sábado. Pero yo, siempre que vamos a jugar apago mi teléfono, así que eso no es cierto.

¿Nunca lo condicionaron por ese partido?

Ese juego contra Jocoro terminó despuecito de las 5:00 de la tarde. Yo veo mi telefono una hora después. Ahí observo un mensaje que me había escrito el presidente del Firpo (Torres) en el que me decía que si yo no puntuaba contra Jocoro que tuviera vergüenza deportiva y que pusiera mi renuncia. Yo nunca hablé por teléfono o en persona con él.

Lo que él quería era evadir la responsabilidad laboral. No me quiero estar desgastando. Ya estoy fuera de la institución. Al entrenador que llegue le deseo suerte. El presidente de Firpo dice que hay 40 técnicos interesados en llegar. Firpo tiene ahora más problemas que el álgebra, así que les deseo suerte.

¿Es complicado el panorama para Firpo en lo deportivo?

Si el equipo no mejora, sí. Espero yo que el técnico que llegue se de cuenta de cómo Modesto Torres maneja el equipo. Pero tampoco ya no quiero estar en dimes y dirés con él (Torres). Simplemente quiero respeto para mí, así como yo lo he respetado a él. A espaldas ha dicho cosas que no son. Prefiero que esto se termine. Yo deseo que el equipo salga de esa incómoda posición.

Por el recurso humano del Firpo ahora, ¿ve factible que los toros puedan salvar la categoría?

En este torneo es bien difícil. Ya quedan pocos partidos. Ojalá que los muchachos puedan sacar a Firpo de donde está.

Si usted vio que Giovani Trigueros se fue en medio de diferencias con Torres, ¿qué lo motivo a quedarse en las filas taurinas?

Nada. Se me ofrecieron cosas que al final no se cumplieron, como mejorar la plantilla.

Me dijeron que se iba a hacer un cambio generacional con los jugadores que se fueron. (Torres) Nunca contrató a los jugadores que yo le llevé: Diego Chavarría, Dany Torres, Mario Martínez, Víctor Merino y otros. Con ellos no fuera esta realidad de ahora. Esta de más hablar ahora de lo que pasó al inicio. Yo ahora pongo fin a esta novela.