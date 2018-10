Jorge Calles demandará a la dirigencia del Firpo

Solo 24 horas después de que el presidente del Firpo, Modesto Torres, lo separara del plantel, el extimonel pampero Jorge Calles aseguró que este jueves 4 de octubre comparecerá en la FESFUT para interponer una demanda a la dirigencia del equipo usuluteco.

Ayer Torres dijo a EL GRÁFICO que se iba a reunir con Calles ese día por la noche para arreglar la liquidación del estratega. Pero el entrenador nacional dijo que no hubo tal reunión.

"Ni hablar con ese señor quiero (Torres). No le quiero faltar el respeto. Anoche (martes) no vino. Desde el lunes me ha tenido esperándolo. No ha dado la cara. Me molesta. Como técnico me tocó afrontar cosas de comida en Firpo. Pero con lo que una mano se hace, la otra no tiene por qué saberlo. Yo no quiero estar revolviendo lo que todos sabemos", apuntó Calles, en plática con EL GRÁFICO.

Si Calles demanda habrá tres casos pendientes por resolver en torno al equipo pampero. Hace dos semanas Nelson Barrios y Gustavo López, exjugadores del Firpo, también demandaron al equipo por atraso salarial e incumplimiento de su contrato.

En el casos de los dos jugadores, Torres no compareció a la audiencia y solo envió un correo electrónico al departamento jurídico de la FESFUT para decir que no comparecería por motivos de salud.