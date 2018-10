Jorge Calles demandó al Firpo por $6 mil

Después del juego contra Sonsonate, programado para el miércoles 17 de octubre, la dirigencia del Firpo tendrá que designar a un nuevo entrenador, pero no podrá inscribirlo si no cancela la deuda que tiene con el anterior, el nacional Jorge Calles.

Luego de ese partido entre semana se habrá cumplido el plazo de dos juegos que se otorga a un equipo, según las bases de competencia, después de quedarse sin timonel principal.

Pero para poder contratar a un nuevo estratega, la dirigencia pampera tendrá que liquidar a Jorge Calles, quien fue separado del cargo a inicios de octubre.

En plática con EL GRÁFICO, Calles indicó que espera que Firpo le cancele $6 mil, que es la cantidad demandada ante el departamento jurídico de la FESFUT, puesto que el entrenador asegura que su contrato con los toros terminaba en junio de 2019.

"Yo ya le dejé todo a mi abogado. Yo ya no quiero estar hablando con este señor (Modesto Torres, presidente del Firpo). Tiene que pagarme para poder inscribir a un nuevo entrenador", apuntó Calles en charla con EL GRÁFICO.

PODRÍAN NO PROGRAMARLE

Si Firpo no liquida a Calles, no podrá disputar su partido de la fecha 16 ante Isidro Metapán, el próximo sábado 20 de octubre, en el Jorge Suárez Landaverde.

Torres espera tener designado al nuevo timonel luego del juego ante Sonsonate. Suenan nombres como Roberto Gamarra, quien fue campeón con los toros en el Clausura 2013, y Misael Alfaro, quien dirigió al equipo en segunda división, en 2015.

Esta no es la única demanda para el equipo usuluteco. Los jugadores Nelson Barrios y Gustavo López esperan la condena de pago de parte del tribunal arbitral de la FESFUT, luego de ser despedidos a inicios del torneo.