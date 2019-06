Jorge "Mágico" González es incluido en el once histórico de la CONCACAF de Fuera de Juego

¡Gracias por participar! ��



¡Este es el XI histórico de la CONCACAF elegido por los followers de Fuera de Juego! ��



���� K. Navas

���� R. Márquez

���� C. Suárez

���� F. Baloy

���� J. González

���� B. Ruíz

���� L. Donovan

���� C. Blanco

���� H. Sánchez

���� Chicharito

���� C. Ruíz pic.twitter.com/p421OZYUHE