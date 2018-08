Jorge Morán: “este FAS quiere hacer historia”

El FAS recibe hoy al Pérez Zeledón en el arranque de los cuartos de final de la Liga CONCACAF. Llega motivado, después de eliminar al Pérez Zeledón de Costa Rica.

Jorge Morán, uno de los más experimentados en el plantel tigrillo, cree que el plantel actual de los asociados puede hacer historia.



¿Cómo llega FAS a este juego de ida contra Árabe Unido?

Estamos conscientes de lo que nos estamos jugando esta noche. Es una posibilidad bonita de poder hacer algo bueno, tanto a nivel local como a escala internacional. Lo que más deseamos es hacer bien las cosas. De frente tenemos un rival que ha tenido bastante participación en torneos anteriores de CONCACAF. Pero tenemos un grupo unido, con mucha ilusión. Vamos a tratar de hacer bien los primeros 90 minutos de esta serie, en condición de local. Esperamos ganar.

¿Están claros en el sentido de no permitir goles en contra como locales para que no los presione en el juego de vuelta?

Sabemos que es complicado cuando le anotan a uno como local. Eso tiene mucho que ver en el partido de vuelta y nos afectó en el juego de vuelta contra Pérez Zeledón. Ellos sabían que ganando 1-0 pasaban. Hay que aprender la lección y no permitir que nos anoten en casa. Será importante mantener nuestro arco en cero, como también lo será marcar goles. También se complica mucho el juego de visita si no marcás de local. Queremos hacer nuestra propia historia, queremos hacer algo diferente. Pero vamos a ir paso a paso. Tenemos ilusiones de trascender.

La norma de competencia en Liga de CONCACAF manda a ser precisos en casa. ¿Está FAS para eso?

Tenemos que hacer un buen partido en casa. Tenemos que ser inteligentes. Hay que estar concentrados en los 90 minutos. Eso nos afectó en la serie anterior. En la ida íbamos perdiendo a los dos minutos de juego. Aunque después se mejoró mucho, ese gol nos pudo haber dejado afuera. De local tenemos que ser fuerte en ataque como en defensa.

Árabe Unido tiene gol. Viene reforzado por un jugador mundialista como Blas Pérez. Tenemos que tener mucho cuidado. Sabemos que hay características diferentes entre los equipos de Costa Rica y Panamá. El juego aéreo los beneficia a ellos. Pero sabemos que nos podemos hacer fuertes en momentos del partido. Debemos tener paciencia.

¿Les han hecho hincapié, como defensas, sobre cómo marcar a Blas Pérez?

No. Pero a la hora del partido hay que estar concentrados. Sabemos que él es un jugador que vive del gol, que por más que ya haya podido pasar su momento, sigue teniendo calidad. Será difícil marcarlo. Debemos estar concentrados, ya que Árabe nos puede hacer mucho daño en pelotas de táctica fija. Creo que nosotros tenemos que estar concentrados en los primeros 90 minutos si queremos ir con un buen resultado a Panamá.

Están jugando dos torneos al mismo tiempo, el Apertura 2018 y Liga CONCACAF. ¿Uno es prioridad?

Para nada. A los dos torneos los hemos visto de la misma forma. Sabemos que son competiciones diferentes. En CONCACAF si tenés una mala serie quedás eliminado. En el torneo local, si tenés un traspié, sabés que tenés partidos por delante para recuperar puntos. No lo hemos hecho tan mal hasta hoy en los dos torneos. Hemos avanzado de ronda en CONCACAF y en el de casa estamos en sexto lugar, pero sabemos que nos podemos recuperar en los próximos partidos. No lo veo mal.

¿Y el recurso humano que tiene FAS le alcanza para llevar los dos torneos a la par?

Hasta el momento las cosas nos dicen que sí. Solo hemos perdido un juego, que fue ante Águila. En CONCACAF avanzamos de ronda. En la serie ante Pérez Zeledón supimos sacar ventaja.

Juegan en el Cuscatlán como locales, ¿ya están adaptados a esa grama?

Gracias a Dios nos ayuda mucho que hemos tenido partidos de CONCACAF. Esa es una bonita cancha, para mí es la mejor del país. No hay pretextos, se puede jugar bien. Sabemos que en el Óscar Quiteño es bien complicado tener el balón. Y esto nos ayuda. FAS es un equipo que se caracteriza por tener la pelota, de jugar por las bandas. En cada juego nos vamos sintiendo mejor. Sabemos que todo el torneo lo haremos en el Cuscatlán, como locales. Este martes, si comenzamos a lanzar el balón, el beneficiado será el Árabe Unido. Ellos le sacan mucha ventaja a eso. Juegan mucho el balón aéreo. Tenemos que hacer nuestro fútbol y tratar que ellos se sientan lo menos cómodos posible.