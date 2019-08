Jorge Morán jugará contra su exequipo, FAS: "Es un partido bonito para mí"

El partido entre FAS y Sonsonate de la jornada 6 del Apertura 2019 será especial para el volante salvadoreño Jorge Morán, quien militó para el cuadro santaneco por siete años.

Será la primera vez que Morán se enfrente a sus excompañeros, por lo que según el volante será un "juego bonito". Ahora viste y defiende los intereses del Sonsonate y habló de las sensaciones que tiene previo a uno de los cotejos más atractivos de este fin de semana.

"Sé que me enfrentaré a mis excompañeros. De mi parte, como profesional siempre tengo que salir a ganar los partidos, lo que más buscaré es obtener los tres puntos y durante los 90 minutos vamos a ser enemigos, pero después todo va seguir igual y les desearé lo mejor para que puedan enderezar el rumbo, porque sabemos que no han iniciado bien", dijo.

El extremo izquierdo agregó que sí siente sensaciones encontradas al saber que jugará contra su exclub, con el que disputó un total de 230 partidos y anotó 20 goles.

"Fueron siete años, la verdad compartí mucho tiempo con ellos, pero poco a poco ellos se fueron yendo del equipo. Es un partido bonito para mí, ya los he enfrentado en amistosos y sé que este será diferente porque ellos necesitan los tres puntos, sin embargo nosotros vamos con la idea de ganar y creo que será un lindo espectáculo", agregó.

Por otra parte, el volante originario de Coatepeque señaló que el camerino vive un gran momento y estado de forma. El buen arranque ha motivado a los jugadores a seguir por el mismo camino.

"Estamos alegres por lo que se ha hecho hasta el momento, sabemos que no hemos logrado nada. Somos conscientes de que solo es un buen arranque, le ganamos a dos de los mejores equipos en el último torneo como lo son Santa Tecla y Limeño y empatamos en Metapán y San Vicente", añadió.

Además, Morán es por ahora el máximo goleador de su plantel. Marcó de penal ante El Vencedor y contra Limeño.

"Estoy contento porque el técnico y los directivos han confiado en mi, yo de mi parte me he preparado para estar en óptimas condiciones fecha a fecha. El grupo me recibió bien y cada vez me siento más cómodo, espero seguir mejorando para que las cosas se nos estén dando", concluyó.