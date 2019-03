Jorge Rodríguez: "El Chalatenango fue superior"

Jorge Rodríguez, entrenador del Alianza, aceptó la superioridad del Chalatenango en el partido que perdieron el invicto en el Clausura 2019 la noche del sábado en el estadio Gregorio Martínez.

Rodríguez admitió que los norteños fueron "justos ganadores" y que sus pupilos intentaron al menos empatar el duelo, pero que el "Chalatenango se aplicó en todas las líneas".

Según el estratega, cayeron ante un equipo bien aplicado "felicito al rival, hicimos un buen partido, del agrado de todos los aficionados. Son justos ganadores, el Chalatenango fue superior que nosotros y debemos de aceptarlo para tratar de mejorar".

"El Chalatenango anda jugando bien, el mérito es de ellos, nos ganaron colectiva e individualmente", añadió.

Negó que les pasara factura el cansancio físico tras la serie de octavos de final de la Liga de Campeones ante el Monterrey de México, Copa El Salvador y Clausura 2019 "no, el Chalatenango es justo ganador. Nos hizo falta un poco más para pelear el partido, después del penalti (anotado por Cristian Gil) no tuvimos la oportunidad de poderlo pelear, ellos tenían dos de ventaja, teníamos que anotar uno y no lo logramos, hicieron un gran partido y son justos ganadores".

Mientras que Iván Mancía, defensa central del equipo albo, sostuvo que "Fue un partido bastante duro, las series en esta cancha de vuelven complicadas, el rival estaba motivado".

"Nos faltó convicción, actitud, ahora a trabajar para los siguientes partidos. No nos confiamos, debemos darle los méritos al rival", concluyó.