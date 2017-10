Jorge Rodríguez: "El invicto no es prioridad para nosotros"

Alianza sumó 14 partidos sin derrota en el Apertura 2017. Ese buen paso le garantiza la cima por el momento con 32 puntos, a diez de distancia del sublíder, Santa Tecla. Pero por ahora, el técnico albo quiere pasar el invicto al segundo plano. Quiere ir partido a partido con el plantel capitalino.

'"En algún momemto lo podemos perder. No es prioridad para nosotros. Para nosotros es terminar primero o segundo en la fase regular del torneo. Siempre, de reojo, hay que ir pensando en la CONCACAF. El equipo que más punto haga, puede tener esa opción en el próximo torneo. Entonces es importante que el equipo se mantenga sacando resultados , haciendo la mayoría de puntos que podamos'", indicó el timonel del equipo blanco.

Luego, sobre el juego de este mércoles ante Chalatenango, Rodríguez agarra su couta de prudencia. Toma en cuenta el hecho de que los norteños acumulan varias fechas sin triunfo. '"Va a ser un juego difícil. Chalate tiene muchos sin juegos sin ganar y en cualquier momento puede ganar. El equipo tiene que jugar serio y no creer que será facil ganar. Chalate va a venir a hacer su partido. Lleva tres juegos en los que el triunfo se le escapa en el último momento'", apuntó el timonel del equipo blanco.

Sobre Zelaya

Por otra parte, Rodríguez indicó que por ahora el delantero albo, Rodolfo Zelaya, no está aptó desde lo físico para poder jugar 90 minutos en los partidos que se avecinan. ''Todavía no está preparado. Nosotros sabemos lo que él puede aportar. Tiene que darse cuenta de que tiene que sacrificarse un poco más en lo físico, para que vaya llegando a un mejor estado. Tal vez no al óptimo, pero sí ir mejorando día con día'", apuntó el timonel del equipo paquidermo.

Luego, Rodríguez trajo a cuenta el esfuerzo que están poniendo otros delanteros, como Ricardo Guavara y el paraguayo Gustavo Guerreño. Este último ha marcado 11 goles, para garantizarse hasta ahora el liderato de goleo individual. '"Yo veo positivo el trabajo de Guerreño. Ha marcado goles importantes para el equipo. Ha marcado 11 goles y el equipo no ha perdido. Por eso los goles han sido importantes para el equipo. Con sus goles se ha ganado y empatado'", apuntó el estratega del conjunto capitalino.

Bufandas

Alianza anunció que habrá bufandas en todas las localidades del Cuscatlán para los primeros 4,000 hinchas que accedan al recinto deportivo para el juego de este miércoles, contra Chalatenango.

