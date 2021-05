Jorge Rodríguez: "Es el partido más importante para las dos intituciones"

FAS recibirá a Santa Tecla este domingo en el estadio Oscar Quiteño en el marco del partido de vuelta de las semifinales del Clausura 2021.



El cuadro tigrillo dio el primer golpe con la victoria in extremis con un golazo de Dustin Corea y espera certificar su clasificación a la final este fin de semana arropado con toda su gente.



"Es el partido más importante para las dos instituciones. Son 90 minutos o penales lo que puede deparar este partido y ver realmente quien está más fuerte y tener de premio la clasificación a la final", dijo Rodríguez.



El técnico del cuadro santaneco también remarcó que la última victoria ha sentado bien en el plantel y que hay motivación de cara al partido del domingo.



"El plantel está tranquilo, está motivado, está metido en lo que es para asegurar la clasificación el domingo. Estos son los momentos más fáciles para un entrenador porque todos los jugadores quieren jugar", comentó el estratega nacional.



Hay que mencionar que el jugador Tomás Granitto no fue de la partida en el juego de ida por una lesión que lo marginó hasta último momento. Sin embargo, el técnico tigrillo apuntó que el mediocampista apunta a estar en el juego de vuelta ante los tecleños.



"Estamos contentos con el plantel porque ya este día se incorpora Granitto a los entrenamientos y talvez se recupera y eso es importante porque tenemos plantel completo porque así se va definir quien estará en la final", expresó el Zarco.



Con la victoria a domicilio de FAS, el cuadro santaneco le basta una victoria o un empate para acceder a la grán cita, mientras que a los periquitos solo les vale ganar por diferencia de dos goles o empatar la serie ganando por la mínima.



Cabe destacar, que al igual que FAS, Alianza logró una victoria de visita en su serie ante Firpo y se perfilan junto con los santanecos a ser los finalistas del torneo. Sin embargo, en el cubíl felino no es de mucho interés lo que suceda en la serie entre albos y pamperos ya que solo se está mentalizado en Santa Tecla.



"Tuvimos la oportunidad de verlo pero no tengo opiniones, son partidos diferentes los que se están jugando. Hay que pensar primero en las semifinales y ya después pase FAS o Santa Tecla analizar el próximo partido", Opinó el técnico de FAS.

INFORMACIÓN SEMIFINAL-VUELTA.



**Solo se permitirá afición de Club Deportivo FAS.