Jorge Rodríguez: “Podemos quedar en la historia del Alianza y de nuestro país”

Jorge Rodríguez le transmite tranquilidad al bicampeón Alianza para encarar una nueva final, en la que puede hacer historia, porque el equipo albo nunca ha ganado tres títulos en fila.

"Zarco" sabe manejar el camerino para controlar los nervios y tiene la experiencia para lograrlo. Fue capitán con los albos como jugador y como entrenador ya estuvo en tres finales anteriores (ganó dos y perdió una), además ya sabe qué es ganar un "tricampeonato" (con Metapán).



"Esta es la semana más importante del año, la más tranquila porque los jugadores están a tope, motivados y quieren jugar esta gran final. Estoy contento porque el equipo está en la final y solo esperando poder ganarla", dijo.

Aceptó que las dos instancias previas significaron una presión, pero están a las puertas de un hito. "Pienso que fue más complicado los cuartos y la semifinal, porque es donde te puedes quedar afuera. Llego muy contento por lo que han hecho los jugadores en el torneo, estamos en una oportunidad única con Alianza y existe una gran motivación para no cometer errores, poder celebrar y quedar en la historia de nuestro país", analizó.

¿PRESIÓN?

Para el Zarco toda final conlleva una presión compartida para los protagonistas.

"Cuando ganamos el campeonato invicto teníamos una gran presión y una obligación y es la que el rival ahora tiene porque viene de perder dos finales ante nosotros. Nosotros tenemos que tener la tranquilidad y marcar algo único que no ha sucedido en Alianza", apuntó.

En cuanto a si cree que la versión actual del Santa Tecla es mas fuerte que la de los últimos dos torneos, explicó: "Todos los equipos que llegan a la final los hacen por méritos propios y son peligrosos, yo no le veo mucha diferencia porque la mayoría de jugadores de Santa Tecla han disputado casi todas las finales, con excepción de Santamaría y Rodrigo (Rivera) que esta del otro lado. Pero si ves todos han jugado. Los conocemos a la perfección y allí sera importante la toma de decisión de cada jugador".

Rodríguez también reaccionó por la realidad de no contar con dos de sus titulares. "Los dos jugadores que no estarán (Romero y Narciso) cumplieron cuando estuvieron. Si fuimos capaces de empatar un partido con nueve jugadores, ahora vamos a estar once contra once y se tiene la posibilidad de poder ganar y si no se logra como técnico estar siempre a la altura y felicitar al rival porque solo es un partido de fútbol".