Jorge Rodríguez: “Sería especial igualar el récord de FAS”

En su faceta de jugador, Jorge "el Zarco" Rodríguez vivió el duelo entre FAS y Alianza desde los dos lados. Lo hizo con los tigrillos en la década de los 90. Luego con los albos lo hizo entre 2006 y 2007. Por eso no esconde nada al decir que de los dos lados se genera una presión, sobre todo desde los hinchas, por no perder en ese compromiso.

Ahora, como timonel del Alianza, Rodríguez pone en la mesa la posibilidad de hacer historia en el balompié nacional con el equipo paquidermo. Ante los tigrillos, por la fecha 6 del Clausura 2018, pretende sumar 33 juegos sin perder y empatar así al FAS que llegó a esa marca en el periodo de 1977-1979.

"Va a ser un bonito partido, una bonita oportunidad para nosotros de poder igualar hasta el momento lo que FAS ya hizo. Sería algo especial porque nos vamos a enfrentar a ellos. El FAS tratará de que no ganemos o que no empatemos para que no los igualemos. Será un juego interesante porque nos vamos a enfrentar los dos equipos involucrados en esa marca que tiene muchos años de no romperse", apuntó Rodríguez.

El técnico albo indicó que espera un juego abierto. Tiene en claro la rivalidad entre ambos planteles, por lo que no se guardará nada con su equipo.

"El FAS tampoco se guardará nada. Yo lo viví de los dos lados como jugador, pero cada quien lo vive a su manera. Cada uno tiene la obligación de ganar el partido. Los dos equipos tenemos presión por ganar. Estamos contentos con lo que está haciendo nuestro equipo", apuntó el estratega del plantel albo.