Jorge Rodríguez aclara su salida de selección: “de nada sirve que yo quiera colaborar”

Jorge Humberto Rodríguez, técnico del bicampeón Alianza, decidió está tarde romper su compromiso adquirido con la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) para dirigir a la selección nacional en el amistoso ante Honduras, el próximo 2 de junio en Houston. Dice que lo hizo porque ya se convenció que los cambios que esperaba en la interna de nuestro balompié no se realizarán.

"Deseaba colaborar con nuestro fútbol, en especial por atender el pedido del presidente del Alianza (Lisandro Pohl) de colaborar en ese partido. Pero al final uno se da cuenta que esto no cambiará. No solo me hizo cambiar la reelección del señor (Hugo) Carrillo, hay otros tres más que serán reelegidos por las ADFA", confesó Rodríguez.

El timonel dijo que tenía la voluntad para colaborar en que se hiciera el partido, pero tuvo que rectificar porque "de nada sirve que yo decida colaborar si estas personas no quieren ayudar al fútbol. Por eso he decidido tomar mi decisión de hacerme a un costado".

SALDRÁ DEL PAÍS

Jorge Rodríguez dijo que ahora que no tiene compromiso con la selección solo piensa en su familia.

"Deseo analizar mi futuro como Jorge Rodríguez, como persona, no como técnico. Debo tener paciencia y sabiduría por las consecuencias de mi decisión, ya que no creo que a futuro repercuta en mi labor como técnico en Alianza", subrayó.

"Estoy de vacaciones, salgo el lunes próximo o posiblemente este viernes, si logro cambiar mi boleto a Texas. Quiero poner mis ideas en orden", afirmó.

Rodríguez dijo que agradece la confianza depositada en él para dirigir a la selección salvadoreña y no descartó atender un nuevo llamado en el futuro, en otras circunstancias.