Jorge Rodríguez y su primer análisis sobre los nuevos fichajes del Alianza

En plática con EL GRÁFICO, desde Estados Unidos, Jorge Rodríguez, timonel albo, hizo su balance de los dos amistosos ante el Olimpia de Honduras y sobre los jugadores que debutaron en esa serie de partidos.

En el primero cayó por 4-2, pero en el segundo se repuso y se agenció la victoria con cartones de 3-1. Rodríguez dijo que más allá de los resultados, él quería ver el funcionamiento de las nuevas piezas: Marlon Cornejo, José Ángel Peña y los colombianos Daley Mena y Bladimir Díaz.

¿Qué le dejaron estos dos amistosos para su trabajo como estratega de Alianza?

Me siento contento por el rendimiento que tuvo el equipo en los dos partidos. Fue positivo haber ganado, haber jugado bien. Haber hecho dos buenos juegos es positivo para Alianza.

¿Qué puede apuntar sobre la labor de las nuevas piezas, como Marlon Cornejo, José Ángel Pena y los colombianos Daley Mena y Bladimir Díaz?

Bladimir y Marlon jugaron como que tuvieran mucho tiempo de estar en Alianza. Estamos muy contentos con el rendimiento de ellos. A los otros les va a ir costando adaptarse. A Daley le va a costar un poco más. Lo importante que con él y Peña es que tenemos confianza en que le van a rendir al Alianza.

¿Por qué cree que le podría costar a Daley Mena?

Porque tiene que adaptarse a la forma de jugar de nosotros. Poco a poco se va a ir sintiendo más a gusto. Lo vamos a ir conociendo. Vamos a ir hablando con él para ver cuál es su mejor posición para que nos pueda rendir al máximo.

¿Díaz es quien más a gusto lo deja del cuarteto de las nuevas incorporaciones?

Como te decía, Bladimir Díaz pareciera que ya tuviera tiempo de conocerse con el grupo o de jugar en el equipo. Lo mismo fue con Cornejo. Entonces, eso es algo positivo para el equipo. Los otros no han estado en el mismo nivel, pero sí son jugadores que han rendido.

¿Y qué significó no tener a Rodolfo Zelaya en esta gira?

Significó no tener al mejor delantero salvadoreño. Siempre le crea más oportunidades de gol a uno. Pero lo más importante es que haga su trámite y que esté disfrutando a la familia.



El primer juego ante Olimpia terminó 2-4 a favor de los catrachos. ¿Los sorprendió ese equipo en el primer compromiso?

Yo pienso que no. Lastimosamente cometimos dos errores en cuatro minutos. Eso fue garrafal. Se cometieron errores que normalmente no se cometen. Por eso es que el marcador termina así. Pero esos errores ya no se cometieron en el segundo partido. Fue donde el equipo se vio más solvente, se vio bien. Es positivo porque esperamos que en el próximo torneo el equipo tenga un buen rendimiento, para pensar en CONCACAF, que será en febrero.

¿En el fútbol actual ya no se usa la figura de 10, pero usted apuesta a jugar así?

Tenemos jugadores que puedan hacer esa función. La pueden hacer Hérbert Sosa y Marvin Monterroza, quienes son los más adecuados, los que se perfilan mejor. Si uno juega con un delantero, siempre habrá un diez en cancha en Alianza.

Cerén, Monterroza y Sosa pasan por un buen momento. ¿Qué opina sobre eso?

Cerén tuvo sus bajones después de haber logrado el primer título. Pero ahora juega con más confianza y es un jugador diferente. Eso es positivo para nosotros. Hérbert subió su nivel en la última temporada. Dio su aporte al equipo. Luego, Monterroza ha sido constante en sus primeros dos torneos con Alianza. Todo el equipo ha rendido.

El 25 de este mes inicia la pretemporada, ¿qué buscará Jorge Rodríguez en ese periodo de trabajo?

Eso vamos a ver. Si fuera por juegos de preparación, quisiéramos hacer unos cuatro. Pero vamos a ver de qué nivel son los juegos para tomarlos realmente como juegos importantes. Ojalá que nos salgan algunos en el extranjero. Ahora que Guatemala ya está activo en FIFA podríamos buscar partidos contra Municipal o Comunicaciones, que son los equipos más representativos.