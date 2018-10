Jorge Rodríguez ya es centenario con Alianza

El entrenador de Alianza, Jorge Rodríguez, cumplió hoy 101 partidos dirigidos en el club y se lo celebraron este domingo, con motivo de los eventos por el 60 aniversario del equipo. ��⚽ /Foto: Alianza FC (Twitter)

