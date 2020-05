Jorge Umanzor, futbolista y mototaxista

El nombre de Jorge Umanzor ha sonado en Pasaquina, Dragón, Firpo e Independiente. Es un futbolista que desde 2012 se ha relacionado con el fútbol de la zona oriental, pero con el que más estrechó lazos fue Pasaquina, municipio de La Unión, muy cercano a la Frontera de El Amatillo.

Umanzor vive en Pasaquina desde hace mucho tiempo y hasta ahora, el zaguero le ha sacado provecho a la ubicación geográfica. Conocedor de que la carrera de un futbolista es corta, es decir que dura un poco más de diez años, el zaguero decidió comprar con esfuerzo y algunos ahorros dos mototaxis con los que transporta al público desde la frontera El Amatillo hasta San Carlos, cerca de Pasaquina. Si el cliente está con el tiempo corto, puede llegar a pagar hasta $3 por la carrera.

"Lo poco que le da el fútbol a uno hay que saberlo administrar. Yo, gracias a Dios,, soy un hombre sano y me he sabido llevar, gracias a los consejos de mi madre. Vengo de una familia humilde y trabajadora. Compré estos carritos, porque vi a mucha gente que tenía mototaxis. Un amigo me prestó uno una vez y me gustó andar en mototaxi. Lo hacía para ver la adrenalina que se sentía, pero me di cuenta de que el mototaxi es para trabajar y no para andar molestando", dijo el zaguero.

Pero por ahora, tras la emergencia sanitaria por coronavirus, Umanzor tuvo que guardar su mototaxi en un predio. Confiesa que lo volverá a poner en circulación cuando los embates del virus hayan sido superados.

"Son casi seis kilómetros de distancia, Lo mímimo que se cobra es $1. Eso es lo que cobran los muchachos. Yo, en mi caso, se lo doy a mi primo Steven Umanzor, quien también juega en la reserva del Jocoro. Ya tengo como cinco años de estar en esto. Comencé en 2015. Acá es una buena plaza para los mototaxi, porque es una zona fronteriza y la gente anda para arriba y para abajo. LLevamos a la gente que hace sus trámites en la Aduana. Pero ahora, por esta pandemia, el trabajo está en pausa", explicó lateral que hasta el viernes cobró en Independiente saldos del último torneo.

Pero no ha sido fácil el camino. Debido a algunas trabas de autoridades de la zona, Umanzor tuvo que vender una unidad y quedarse solo con una. El jugador espera la comprensión de los agentes, pese a que su unidad cumple, según él, con los requerimientos legales. "Ahora no haya nada en la Frontera por esta pandemia. No viene gente de otros países para trabajar", expresó el zaguero.