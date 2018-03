Jorge “el Mágico” González volvió al estadio Óscar Quiteño y venció al FAS

Jorge "el Mágico" González cumplirá 60 años este martes 13 de marzo y en la antesala de una fecha más de su natalicio jugó un partido amistoso entre Los Pachines, su equipo, y las Leyendas del FAS, en el estadio Óscar Quiteño.

Los Pachines ganaron por 3-1 a las Leyendas del FAS en el partido amistoso que permitió la reaparición de Jorge “Mágico” González en el estadio Óscar Alberto Quiteño y otros ex jugadores tigrillos.

“Yo lo agradezco. A mi me gusta celebrarlo, sentirlo y ya que es así no los voy a dejar mal porque tiene el ingrediente fútbol. Me parece muy bien porque es interactuar a nivel socializando y me alegra que estén celebrando así mi cumpleaños”, comentó Jorge González después del juego en el que fue parte del equipo Los Pachines.

En el marco de su cumpleaños 60, “Mágico” González también jugaría en un partido de exhibición en el estadio Juan Francisco Barraza y otro en el Cuscatlán.

"Quiero controlarme, quiero calmarme y ojalá que se lleve a cabo la idea con este proyecto. Hay que estar vivos y quiérase o no las emociones son excelentes. Vamos a ver de que manera se lleva a cabo", reforzó el exjugador tigrillo.

La última aparición del “Mágico” en el Quiteño fue en enero de 2017, para un partido benéfico entre los veteranos del FAS, encabezados por Jorge "el Mágico" González, contra la plantilla actual, que se preparaba para el Clausura 2017. El duelo permitió recaudar fondos para Marvin Hernández, bolerito del FAS.

Jorge González nació el 13 de marzo de 1958 en San Salvador. Sus padres son Óscar González y Victoria Barillas. González es el menor de ocho hermanos y todos ellos fueron futbolistas, aunque fue él quien alcanzó más fama.

Los destellos de magia los mostró en el Mundial de España 1982 con El Salvador y le abrieron las puertas para jugar en el extranjero. Militó en el Cádiz y en el Valladolid de España. Se retiró en el año 2000.