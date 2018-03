Jorge “el Zarco” Rodríguez demandó al Isidro Metapán

Lee también

SAN SALVADOR. El entrenador salvadoreño Jorge “el Zarco” Rodríguez afirmó este mediodía que interpuso una demanda contra el Isidro Metapán, en la que exige el pago de un mes de salario en concepto de indemnización.La dirigerencia del Metapán se mantiene en la decisión de hacer respetar el contrato vigente y quire que el timonel vuelva a las filas metapanecas y cumpla los seis meses que le faltan en su contrato.El técnico se mantiene trabajando en las filas aliancistas y hoy enfatizó que fue despedido del Isidro Metapán tras una breve reunión con algunos miembros de la directiva calera.“El 5 de diciemrbe hablé con Bertín Peraza y Óscar Flores, quienes me manifestaron que no estaba dentro de los planes para continuar en el Metapán. Muchos medios impresos destacaron eso y luego ellos oficializaron la llegada del profesor (Roberto) Gamarra. No hay ningún problema, uno respeta la decisión que ellos tomaron, no la compartó pero al final estoy contento de haber salido del Metapán”, explicó.Rodríguez adelantó que busca sanjar definitivamente la problemática y que por eso tomó acciones legales.“Yo no entraré en el juego que ellos quieren, que es inscribirme y dentro de dos días destituirme, pagarme y que no pueda dirigir a ningún equipo. Tengo mi recorrido en el fútbol, no soy tan inocente como ellos piensan y por eso ya presenté una demanda en la FESFUT contra Metapán por el pagó de un mes, que me tendrían que pagar por rescindir mi contrato”, destacó.Según Rodríguez, “el Alianza no ha inscrito mi contrato porque aún falta el finiquito. Si Dios me da la oportunidad voy a dirigir al Alianza y sino no hay problema”.El técnico criticó la forma de actuar del Metapán: “Como ahora llego al Alianza se da este problema. Ellos pensaron que no me iba a salir ninguna oferta, pero gracias a Dios me salieron unas tres propuestas y me decidí por Alianza”.Y planteó una posible solución, en caso de que no haya un acuerdo por las buenas con el Metapán.“El Alianza puede inscribir al técnico Milton Meléndez como principal y yo podría trabajar como director deportivo, siempre y cuando la dirigencia así lo decida”, subrayó.