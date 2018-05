José Ángel Peña dice estar listo para la competencia en la delantero del Alianza

José Ángel Peña es uno de los futbolistas de la generación mundialista Sub 20 del 2013. Alianza lo fichó por un año, convirtiéndose en su cuarto equipo profesional en la Primera División desde su debut en 2014.

Curiosamente, con todos le marcó goles a los albos (FAS, Isidro Metapán y Municipal Limeño). Hoy está llamado a dejar huella porque su meta es jugar en otra liga en el extranjero.



¿Cómo tomaste el interés del Alianza pr tu fichaje?

Me gustan los retos, sé que hay buenos jugadores. Me atrevo a decir que están los mejores del país, donde todos quieren estar en el once titular. En cada entreno nos jugaremos el puesto, pero vengo seguro a este reto donde quiero sobresalir y crear más historia de la que ya tiene Alianza. Espero se me den las cosas.

Ya estuviste antes con FAS, otro equipo con etiqueta de "grande" por su palmarés, ¿te imaginas la presión que encontrarás con los albos?

La afición que tiene Alianza es muy bonita, te anima. Lo he visto jugando como rival y seguro me sentiré respaldado cuando me toque entrar al campo. A todo jugador debe servirle de motivación extra y sentir esas ganas de jugar. Alianza ya demostró que tiene una propuesta firme en buscar las victorias desde los primeros minutos. Los que venimos como refuerzos debemos entrar en esa sintonía y buscar la alegría para esa afición.

Ser titular es un reto grande para ti. Fito es fijo en el ataque pero también estarán Daley Mena y Bladimir Díaz buscando ese segundo puesto...



Me alegra saber que la competencia es sana. Es positivo que haya buenos delanteros. Sé que debo trabajar duro. Es la pretemporada el momento que más debo aprovechar para llegar bien a los partidos de preparación y queda en mí demostrarles que puedo estar en el once titular.

Cuando te formaste como jugador con FESA, ¿quisiste venir a un equipo como Alianza en algún momento?

Sinceramente no.

¿Cuál era tu proyección profesional?

Mi pensamiento estaba en jugar fuera del país, pero no me di cuenta que debía trabajar más y me conformé en mis características. Debía pulirme. Ya me he dado cuenta que debo trabajar el doble porque puedo dar mucho más, porque estando físicamente bien puedo rendir donde sea y puedo trazarme metas.

Habla de tu último equipo, Limeño. ¿Cómo valoras esa última etapa?

Fue una etapa difícil. Al principio todo se veía bien, pero se vinieron los problemas, todo lo que dijo el técnico Emiliano Barrera (en marzo cuando denunció irregularidades) era cierto y esos problemas seguirán.

¿Qué problemas?

La verdad no puedo decir más porque no sé ni qué decir.

¿Quedaron solventes contigo?

Sí, me pagaron todo. En eso no hubo problema, pero gracias a dos personas, entre ellos el presidente Martín, tuve apoyo. Habían otros directivos que aunque llegaban, no eran verdaderos.

Hablemos de selección nacional. Te convocó el Zarco para el partido ante Honduras...

He tomado esto con mucha responsabilidad. Soy de los que piensan que sin importar qué federativos estén y los problemas que existan, siempre querré representar a mi país.

¿Qué piensas de los que le dicen no a la Selección? Nelson Bonilla no está conforme con el actual comité ejecutivo y mencionó que no se prestaría a ese circo...

Sobre Nelson... él es buen jugador, buen delantero. No le puedo decir nada, él tiene libertad de expresión. Los cambios no llegan solos, hay que trabajar para lograrlos. Puedo entenderlo porque cuando fui al Mundial de Turquía en 2013 tampoco se tenía el apoyo suficiente, pero siempre creeré que cosas buenas pueden venir para la Federación y sus selecciones nacionales. De momento,debo enfocarme en trabajar bien en los próximos 10 días porque siempre le he respondido a mi selección.

Esta selección estaba muerta, acéfala y con un compromiso serio desde septiembre como la Liga de Naciones de CONCACAF, torneo clasificatorio a Copa Oro, ¿te preocupa el poco tiempo que tienen?

El tiempo está encima. Es momento que las personas que están arriba y toman decisiones procuren que no se pierda más tiempo. Los que venimos y atendemos una convocaroria queremos prepararnos mejor y hacer buen papel en una competencia. No me extrañaría que los países caribeños ya se estén preparando a conciencia.