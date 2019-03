José Mourinho le hace un guiño al Real Madrid y no descarta volver

El entrenador de fútbol José Mourinho no descartó regresar a España a dirigir al Real Madrid, tras una entrevista con BeIn Sports, en la que dijo que "a un club con la estructura correcta y las ambiciones correctas, no tendría ningún problema".

El de Setúbal dio un guiño a un eventual retorno al declarar que "es una razón de orgullo cuando un club en el que has estado quiere que vuelvas a trabajar allí. Pero de momento me ha pasado con el Chelsea, no con el Real Madrid. Me gusta España, pero no elijo un club por el clima. Son el club más icónico, el número uno en el mundo, tienen un parche con 13 Champions".

Mourinho estuvo en el equipo madridista entre 2010 y 2013, y aunque su gran objetivo era ganar la Champions League no lo logró, pero sí ganó la Liga española.

El portugués, que estuvo en Manchester United esta temporada, también habló de las posibilidades del Real en la Liga de Campeones.

"Aunque el Real Madrid no lo está haciendo tan bien, puede ganar la Champions. Aunque no lo haga, en seis temporadas serían cuatro títulos. Si ganas la Liga todos los años y no ganas la Champions, tú objetivo, tu sueño debe ser ganar la Champions League. Cuando fui al Madrid el objetivo era parar el dominio del Barcelona, el Madrid no ganaba nada. El Madrid ni siquiera se metía en cuartos de Champions. Tiene que haber objetivos", apuntó.