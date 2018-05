José Valladares: un migrante del fútbol

Adepto a pegarle a la pelota desde los seis años y originario de un pequeño cantón en el Occidente salvadoreño, el futbolista José Valladares Hernández es un migrante más que como otros miles han dejado El Salvador para soñar en grande. Y pese a las limitantes de ser ilegal, ha encontrado en el deporte su válvula de escape.

Valladares es desde el año pasado jugador titular del Naples United, de la ciudad de Naples, Miami, y compite en la NPSL (tercera división del fútbol estadounidense), la misma liga en la que milita el exseleccionado criollo Tomás Granitto.

"Emigré a los 16 años a Estados Unidos, me vine solo. Estuve en la escuela seis meses y me mandaban becas, pero por los papeles no pude escogerlas. Me vine a Naples, Miami, y a los 19 años jugamos un amistoso y me vieron unos scouts del Cruz Azul de México", relata el nacional, que en la actualidad tiene ya 27 años.

Fotos: Cortesía, José Valladares Hernández.

El oriundo del cantón La Hachadura, del municipio de San Francisco Menéndez (Ahuachapán), relata que cuando los visores del club mexicano le invitaron a viajar y probarse a las reservas en suelo azteca no se negó. Estaba a las puertas de la profesionalización y aunque su mamá le pidió que no fuera, él se arriesgó.

Si bien este salvadoreño ya había tenido la chance de sortear las reglas de migración en Estados Unidos, estuvo a punto de perder la oportunidad de su vida en México, cuando llegó a la aduana mexicana.

También tuvo la oportunidad de jugar amistosos con las Chivas USA, exequipo de la MLS estadounidense. /Fotos: Cortesía, José Valladares Hernández.

"En Migración mexicana me paró una agente, yo no tenía visa y necesitaba una para cruzar. Me detuvo y me dijo que no me creía y que me podía deportar, a pesar de que le mostré las credenciales y el número telefónico del entrenador. Al final me dejó pasar porque era hincha del Cruz Azul", comenta el cuscatleco.

PASÓ POR EL SALVADOR

Por increíble que parezca logró entrar a México y entrenó varios meses con las reservas cruzazulianas, bajo la tutela del exmundialista José Antonio "Cadáver" Valdez.

Nuevamente el tema migratorio hizo mella. Al no tener pasaporte y no poder contactar con autoridades migratorias ni a la Federación Salvadoreña de Fútbol, en su desesperado intento de mantenerse en tierra mexicana, Valladares tuvo que viajar a El Salvador, en 2012.

Sin salario inicialmente y con promesas de ser ascendido al primer equipo del Isidro Metapán, José jugó en el club calero de la segunda categoría, pero después de un tiempo y de no ver la posibilidad de subir, pese a que eso le había dicho el estratega Edwin Portillo, el nacional decidió volver a Estados Unidos.

Y nuevamente el futbolista migrante retornó a Estados Unidos, en búsqueda de mejores oportunidades de subsistencia y con el fútbol entre ceja y ceja.

NAPLES, SU HOGAR

Valladares explicó que pasó unas pruebas en Los Ángeles, California, y de entre 500 jóvenes destacó, pese a ser defensa central, entre los prospectos. Pero justo cuando estaba por firmar, "me dijeron que querían ver mi nacionalidad y cuando les dije que tenía un caso abierto de migración, me dieron un mes para solucionarlo".

José sabía que en un mes no podía arreglar su estatus migratorio, apenas contaba con licencia de conducir, pero las ganas de ser futbolista profesional estaban encima de todo y en un nuevo esfuerzo decidió instalarse en Naples, en donde nacía un equipo de fútbol para la National Premier Soccer League (NPSL).

Y así, el club le abrió las puertas gracias a su destacada actuación en los "tryouts" (pruebas de talento), y pasó de ganar 150 dólares por partido a instaurarse como profesional. Sueño cumplido, pero él quiere más.

Fotos: Cortesía, José Valladares Hernández.

"Ahora tengo un representante español y quiere ver si puedo seguir en el país. Si un equipo de una liga superior me contrata, puedo obtener una visa de trabajo. Me gustaría llegar a un equipo de primera división, también jugar en la selección sería uno de los logros más grandes, sobre todo para un muchacho que ha seguido al equipo, es una de mis metas", finaliza.

Fotos: Cortesía, José Valladares Hernández.

FICHA:

Nombre: José Valladares Hernández

Data: San Francisco Menéndez, Ahuachapán, 17 de abril de 1991

Posición: Defensa central, lateral (ambas bandas)

Estatura: 1.76 metros

Peso: 155 libras

Trayectoria: Reservas de Cruz Azul (2011), Isidro Metapán (ascenso, 2012), Naples United (2017-)