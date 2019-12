José Vizcarra: "Lo que me sedujo para jugar en Águila fue su afición"

Nacido hace 35 años en la ciudad de Rosario de la Provincia de Santa Fe, el argentino José Nicolás Vizcarra Benetti arribará a nuestro país el próximo 2 de enero para convertirse en el primer refuerzo de Águila para encarar el Clausura 2020 y buscar con el atacante rosarino los goles que le hizo tanta falta al plantel del gaucho Daniel Messina en el torneo pasado, algo que el propio futbolista sudamericano reconoce.

¿Cómo se logra concretar su llegada a Águila?

Todo fue por medio de un representante amigo mío que le habían pedido un delantero para el Águila y él le hizo llegar mi nombre a (el técnico) Daniel Messina y el profesor mostró interés en seguir mis pasos, se contactó conmigo para contarme su forma de trabajar, de cómo llevar al equipo, que él ya había estado allí (como jugador y como técnico) y contarme un poco de cómo es el club y la ciudad (de San Miguel) y obviamente el objetivo deportivo. El contacto con él fue rápido y el interés (de ambos) fue muy bueno enseguida y tratamos de ponernos de acuerdo desde un primer momento; así es que es una linda oportunidad de llegar al Águila.

¿Qué conoce de Águila?

Sé que el Águila es un club que siempre es un candidato fuerte de coronarse campeón en los torneos, que te exige y esperando poder estar a la altura de las circunstancias, así es que espera estar volando en unos días para El Salvador.

Posees una vasta experiencia en Sudamérica, pero ¿qué le sedujo para decidir venir por primera vez a Centroamérica y jugar con Águila?

Lo que me sedujo para ir a jugar a Centroamérica en las filas del Águila primero fue el llamado del profesor (Daniel) Messina que se notó con mucha confianza en mí, el hecho que sea un cuerpo técnico argentino siempre ayuda ya que para cualquier jugador extranjero el poder llegar a un club donde su cuerpo técnico es de tu país siempre será muy bueno y en segunda instancia me decidí ir a El Salvador por el protagonismo que siempre ha tenido el Águila en la liga nacional. Viene de ser campeón hace poquito y si en el torneo anterior no se le dieron las cosas son cosas del fútbol, pero sé que es uno de los clubes que año tras años pelea el campeonato de liga y eso para cualquier jugador es importante ya que para eso nos preparamos todos, para lograr alcanzar cosas y esta no es la excepción ya que he tenido una enorme experiencia en distintas categorías en Argentina, he estado jugando en muchos países de Latinoamérica y el hecho de poder volver a jugar en primera división es un plus en lo personal; habrá que ver que me siento plenamente capacitado (para llegar a jugar con Águila) y con mucha confianza que llegaré en enero en buenas condiciones para buscar hacer historia en el club.

¿Cuál es su posición real dentro del campo de juego o al final se adapta a lo que el técnico necesite de usted?

Mi posición natural dentro del campo de juego es de delantero, sinceramente me siento muy cómodo recorriendo todo el frente de ataque. He jugado con muchos técnico como un “9” de área y lo he hecho desde chico, desde que estaba en las inferiores de Rosario Central, toda mi vida deportiva ha sido estar cerca del arco rival. Pero en realidad me siento muy cómodo en la cancha cuando tengo la plena libertad de moverme a cualquier lado de ella.

¿Puede contarnos algo de su vasta trayectoria en las ligas latinoamericanas donde ha jugado?

Hice mi debut en Rosario Central el cual hice todas las divisiones juveniles, de allí me fui al América de México de préstamo donde estuvimos por un año donde tuve oportunidad de compartir con grandes jugadores como Cuauhtémoc Blanco, de Pavel Pardo del “Piojo” López y de otros jugadores que a nivel mundial eran muy conocidos y sumé mucha experiencia jugando a la par de ellos. A mi regreso a Rosario Central me fuí contratado a préstamo a la Liga de Quito en Ecuador con el “Patón” Bauza como técnico donde jugué la Copa Libertadores de América en el 2007 y cuando vuelvo de la Liga de Quito a la liga de Argentina fue cuando me afianzo más jugando en la primera con Rosario Central donde estuve dos años, fui el goleador del equipo y gracias a ello se concretó la venta a Gimnasia de La Plata, tuve un paso también por el Deportivo Táchira de Venezuela donde jugué la Copa Sudamericana del 2012, en el Rangers de Chile, la verdad estuve en muchos equipos sumando experiencia y siempre aporté todo de mí. Esto me ha brindado experiencia en lo grupal y es lo que quiero aportar al Águila más allá de los goles. Deseo buscar y dejar una huella personal y siempre tratar de dejar una imagen buena como persona que también cuenta y donde nunca he tenido un problema, deseo alcanzar una gran imagen y una expectativa enorme como lo hizo en su época el profesor Messina en Águila.

Se conoció que usted tuvo alguna dificultad en el Boca Unidos donde jugó muy poco por cosas externas...

No. No hubo ningún problema externo fueron decisiones del director técnico de Boca Unidos que optaba mejor por otro compañero. Jugué solo cuatro partidos de titular y fui convocado en todos los juegos oficiales del campeonato de la Liga Federal, lo que pasó es que solo a veces entraba y a veces no. Físicamente estoy 10 puntos gracias a Dios es algo de lo que jamás tuve problemas. Jamás me perdí un entrenamiento por lesión o algo así.



¿Qué sabe del fútbol salvadoreño y regional ya que será su primera experiencia?

Del fútbol salvadoreño sé que es un fútbol que igual de todos los países de la región no ha cambiado mucho, es muy competitivo y lo que me sedujo también para llegar a jugar al Águila es su afición.



¿Sabe que la afición de Águila es especial, exigente y sobre todo acogedora con los jugadores que admiran?

Sé que tienen muchos seguidores. He jugado con muchos equipos donde la afición presiona mucho y es lo que busca todo jugador que ama el fútbol, sentir esa presión que te brinda la afición para darlo todo. Tener siempre una presión extra en la cancha es algo bueno y estoy acostumbrado a ello. Lo más lindo de todo es tratar de volver a jugar en una cancha llena y sentir lo bueno de la gente a la hora de hacer la cosa bien y espero recibir pocos reproches cuando no salen como uno espera, ojalá esté a la altura de las circunstancias que la afición de Águila busca de mí.



¿Qué promete “el Chino” Vizcarra a toda la afición de Águila?

Lo que prometí e hice siempre con el resto de equipos donde he militado: compromiso con el club, profesionalismo en mi labor dentro y fuera de la cancha y sobre todo entrega absoluta. Ojalá les dé muchos goles.