Joshua Pérez no jugará para la selección de El Salvador

Luego de vencer por 2-1 a El Salvador y lograr el pase al Mundial, el técnico de la selección sub-20 de Estados Unidos, Tabaré Ramos, aseguró que para el Mundial de Corea llevará a jugadores que no pudo tener para el Premundial, debido a que los clubes europeos no los cedieron.Uno de esos jugadores es Joshua Pérez, del Fiorentina, hijo de padres salvadoreños. "Uno nunca tiene a todos los jugadores. Para el Mundial, voy a contar con jugadores nuevos. Hubo jugadores que no fueron cedidos por clubes europeos. Joshua Pérez fue uno de los jugadores que no nos prestaron para este Premundial. Esperamos que Fiorentina lo preste para el Mundial. Creo que Joshua puede ser un jugador importante para nosotros. Es un muy buen jugador. Hablé con él antes de este torneo. Pero desafortunadamente no lo prestaron", aseguró Ramos, en plática con EL GRÁFICO.Pérez era uno de los jugadores que tenía en carpeta el estratega Eduardo Lara, para poder llevarlo a selecciones nacionales de El Salvador. Pero ahora, con las declaraciones de Ramos, el jugador de Fiorentina quedaría fuera de los planes de Lara.Por ahora, solo Eriq Zavaleta, del Toronto de la MLS está confirmado para la selección mayor. Zavaleta es hijo de padres salvadoreños y ha mostrado disponibilidad para jugar para el combinado salvadoreño. Este 26 de marzo, en el amistoso contra Estados Unidos, Zavaleta podría debutar con el combinado absoluto. FESFUTse mostró anuente a ayudar a Zavaleta con los trámites requeridos.Luego, el caso de Amando Moreno, del Xolos de Tijuana sigue en duda, de acuerdo a la última plática que tuvo Lara con ese jugador hijo de madre salvadoreña.