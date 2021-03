Joshua Pérez y Ronald Rodríguez salieron "tocados" tras partido ante Canadá

El Salvador tiene dos dudas para el próximo partido o al menos pasó dos sustos que le podría dejar sin piezas importantes para el partido ante Honduras, que será decisivo.

El atacante Joshua Pérez salió cojeando del encuentro y todo parece indicar que se trata de un calambre. El técnico Hugo Pérez manifestó que el jugador parece que se recuperará a tiempo para el lunes.

No es el único ya que también Ronald Rodríguez terminó el partido en una esquina, con el mismo malestar. "Hablé con el cuerpo médico y me dijeron que se trata de unos calambres. Vamos a tratar de recuperarlos pero no me parece que sea algo que lamentar", dijo el técnico mexicano.

Pérez fue uno de los jugadores que más trató de marcar diferencia en el partido pero su falta de ritmo le impidió mostrarse contra sus rivales en el cara a cara. Joshua no terminó de concretar pero tuvo chispazos que pudieron hacer la diferencia.

Mismo rendimiento que mostró Ronald Rodríguez, que se equivocó poco pero que al final también lamentó el desgaste físico que significó jugar a altas temperaturas bajo un fuerte sol en Guadalajara.

El cuerpo técnico, pese a que se preparó y cuidó la alimentación de sus jugadores, sufrió las consecuencias del clima y terminó por lamentar la aparición de dos jugadores tocados.

El Salvador intentará recuperar a tiempo a ambas figuras pero de momento parece que no será algo que lamentar el lunes.