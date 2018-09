Joshua quiere "liquidar" a Povetkin en Londres

Para defender sus cuatro títulos en la categoría de los pesos pesados, el británico Anthony Joshua no planea vencer a Alexander Povetkin, su flamante retador, sino "liquidar" a su rival ruso mañana frente a una multitud en Wembley.

Joshua, de 28 años, añadió la corona del WBO a sus títulos de la WBA, IBF e IBO, con su triunfo por puntos sobre el neozelandés Joseph Parker el pasado marzo en Cardiff, que puso fin a su racha de 20 peleas seguidas ganadas por KO. Sin embargo, ante Povetkin el oro olímpico quiere volver a firmar otra victoria contundente.

"Voy a hacerle daño si mis instintos me lo piden", afirmó Joshua. "Si la oportunidad está ahí, créanme que tendré el instinto para liquidarlo", agregó.

El británico, que ganó la presea dorada en Londres 2012, quiere hacer gala de su reputación de gran golpeador. "Los analizo golpe a golpe y cambio mi estilo a medida que avanzan las rondas. Cada oponente te dará diferentes oportunidades y tiene distintos planes de combate", explicó el púgil.

"La división de pesos pesados es un juego de golpeadores. Un golpe puede cambiar la historia", agregó el británico. Como si le faltara atractivo, la pelea ha sido presentada como una batalla de propaganda por el deporte limpio, después de que el ruso fuera suspendido en marzo de 2017 por dar dos veces positivo en un año.

"Fue sorpresivo para mí porque no siento que sea culpable de nada y creo que fue un error. No me molesta. Solo tengo que trabajar duro hacia adelante", explicó.

POVETKIN ASUSTA

Y Povetkin no será un rival fácilmente noqueable, ya que solo perdió uno de sus 35 combates, con 24 victorias por KO. Además, nunca cayó a 12 asaltos.

El responsable de que Povetkin no tenga un invicto es Wladimir Klitschko, que se retiró después de que Joshua lo venciera a 11 rounds, también en Wembley, hace cuatro años.

Pero el combate enfrentará, además, a dos campeones olímpicos, ya que Povetkin, de 39 años, ganó el oro en Atenas 2004, ocho años antes que Joshua.

"Me hizo muy feliz ser campeón olímpico", estimó Povetkin. "Estoy contento de que Anthony sea también campeón. Eso hace nuestra pelea interesante e impresionante. Quiero pelear contra los mejores boxeadores del mundo", añadió el ruso.

"Nunca quiero perder. Siempre pienso en la victoria. Es la única razón por la que estoy en el ring. No será una pelea fácil pero estaré listo", continuó el retador.

Sin embargo, a Joshua no parece preocuparle tener que demostrar nada ante semejante rival. "Soy el número uno de la división, no tengo que mostrar nada", explicó el británico.

"¿Pueden nombrar a un luchador que tenga un mejor récord que yo después de 22 peleas? He estado en lo más alto", preguntó y se respondió el boxeador.