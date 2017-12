Josué Odir Flores se va del Águila

Luego de apenas una temporada en el Águila, Josué Odir Flores anunció que no continuará más con los emplumados para el Clausura 2018.

"Después de un torneo de tantas cosas buenas y de circunstancias malas, de errores en los que me hago responsable, como el primer día estoy agradecido de formar parte del equipo donde me hacía falta estar", comienza el tuit el también ex jugador de FAS y Alianza.

Luego de agradecer a la afición por el apoyo en un torneo en el que abiertamente se manifestó por la falta de apoyo de la directiva, "el Chino" agregó que "ahora es momento de tomar decisiones", en referencia a su futuro en la Primera División.

Después de un torneo de tantas cosas buenas de circunstancias malas, de errores en los cuales me hago responsable como siempre, y como dije el primer día agradecido de haber venido al equipo donde me hacia falta estar águila, pero ahora son momento de tomar decisiones ...... — josue odir flores (@chinoflores_21) 19 de diciembre de 2017

A nivel mayor el Águila todavía no da su lista oficial de altas y bajas, pero mañana disputará la final del torneo sub 17, ante el Alianza.

#Sub17CDÁ | Mañana vamos a revalidar el título.???? Jugaremos la final ante Alianza en el estadio Cuscatlán. ¡Vamos, Águila!??????? pic.twitter.com/Z5SJCQBFqs — C.D. ÁGUILA (@cdaguilaoficial) 19 de diciembre de 2017