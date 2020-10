Juan Andrés Sarulyte: "Me preocupa la falta de gol de mis delanteros"

El empate a un gol que alcanzó Santa Tecla ante el AD Chalatenango la noche del sábado en casa por la jornada tres del torneo Apertura 2020 no le sentó bien al cuerpo técnico que encabeza el argentino Juan Andrés Sarulyte por muchos motivos; sigue sin ganar en la liga donde ha sumado dos empates consecutivos y una derrota en el Apertura 2020.

abona a su racha negativa de cinco partidos sin alcanzar el triunfo (3 empates y dos derrotas) tras el 2-0 que logró el pasado 26 de febrero en casa ante Independiente por la fecha nueve del Clausura 2020 y sobre todo por el hecho que en el presente torneo liguero su delantera aún no ha logrado anotar un solo gol ya que sus dos únicos goles los ha anotado su volante de marca, Rodrigo Rivera, un dato que al técnico sureño le preocupa en demasía.

"Me preocupa porque en realidad todavía no nos decidimos qué queremos hacer, no tomamos la decisión justa y cuando tenemos la pelotas se nos escapa y eso es lo que nos está faltando, creo que el equipo empuja, traba muy bien, pero si no la tiene un poco arriba se nos complica convertir porque viene rápido la pelota en el juego", admitió Sarulyte en conferencia de prensa al final del cotejo.

Sobre el juego ante los norteños, el técnico bonaerense consideró que fue parejo en los momentos en que el partido deparó entrega, lucha y mucha enseñanza.

"Me pareció que el partido fue intenso, el rival vino a jugar y también propuso, fue un partido donde a los entrenadores nos sirve para saber armar el equipo a futuro, sabiendo mejor qué jugadores podés tener en alguna posición con mayor seguridad, pero me parece que el empate fue justo y nos sirve para ver cómo estamos con el equipo."

Sobre los cambios que hizo en su plantel titular donde la ausencia de Alexander Mendoza en la zaga central fue la más notoria, Juan Andrés reconoció que "acá puede entra cualquiera y salir cualquiera, acá las decisiones las tomo yo, Santa Tecla es esto, y quiero que el hecho de cambiar nombres en algunas posiciones en el equipo no repercute, acá cualquiera puede jugar y recuperarse bien."

El timonel gaucho de 58 años no profundizó sobre el porqué realizó solamente dos sustituciones durante el desarrollo del juego cuando tiene la oportunidad de hacer cinco en tres ventanas durante el partido.

"Los cambios que hice en el partido me funcionaron ya que los hice cuando no teníamos la pelota, cuando entró Iván Barahona logramos que el equipo más para arriba, no se preocupó mucho por la marca y (Carlos) Flores trabajó adelante con y sin la pelota", admitió.