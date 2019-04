Juan Barahona dio el susto en el Santa Tecla

Juan Barahona, defensor izquierdo del Santa Tecla, fue sustituido en el segundo tiempo del juego ante el Chalatenango por un fuerte dolor de cuerpo.

Dejó su espacio a Andrés Flores Jaco y tras la atención médica, sostuvo que "me he sentido mal estos días, con vómitos, me dolía el cuerpo".

Será sometido a revisión médica: "No me sentía bien, pero lo importante es que se pudo ganar, fue un triunfo importante. Me inyectarán suero, para poder recuperarme y estar disponible para el próximo juego".

Sobre el juego, sostuvo que "fue importante ganar porque nos anima seguir adelante, me quedo con el esfuerzo del equipo en una cancha difícil".