Juan Barahona ya tiene fecha para ir al fútbol de Estados Unidos

El presidente del Santa Tecla, Guillermo Figueroa, aseguró este martes a Deportes Grupo LPG que el zaguero Juan Barahona se irá en las próximas horas hacia Estados Unidos, para incorporarse a las filas de Sacramento, de segunda división.

De acuerdo con Figueroa, hubo un entendimiento con la dirigencia de ese plantel y el jugador podrá irse.

"Juan solo está esperando que el equipo de Estados Unidos le mande sus documentos. Ese equipo no nos ha pagado aún, pero en eso estamos. Lo que hemos valorado, al final, que no es bueno que Juan se quede molesto con el equipo. Ojalá que le vaya bien y que pueda salir adelante. Sacramento no ha querido pagar lo que nosotros pedimos, pero estamos en pláticas. Con base a esa realidad, él tendrá que irse", dijo Figueroa.

Barahona había dicho antes que si no lograba irse ahora, lo haría después de finalizado este campeonato con los tecleños. Barahona termina contrato con los verdiazules hasta el cierre de este certamen.