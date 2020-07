Juan Carlos Gil, amor por el fútbol, leyes y política

Imponer respeto siempre fue su fuerte en el terreno de juego y en la actualidad todavía lo hace. Impuso respeto con el balón durante su paso por el fútbol profesional, en la actualidad lo hace, amparado en la ley.

Juan Carlos Gil destacó en la época dorada del ADET pero entendió que debía prepararse académicamente para que cuando el retiro tocara a su puerta, tener una fuente de ingresos económicos para su familia. En la actualidad es abogado y notario de la república.

“El ADET me dejó aprendizaje de vida, el dirigente principal de ese equipo, Héctor Palomo Sol, siempre inculcó a que accediéramos a la educación superior, que nos preparáramos porque la vida deportiva es corta y se puede hacer más corta por lesiones”, recordó.

Disputar la final del Clausura 2000 ante el Firpo, definida en una maratónica tanda de penaltis, fue el principal logro de Gil en el balompié salvadoreño. La tarde de ese 1 de julio del año 2000, saltó como titular al duelo disputado en el estadio Cuscatlán, empataron 1-1 y perdieron en la tanda de penaltis (10-9), Gil abandonó tras el primer tiempo extra por lesión.

Llegó al ADET a los 13 años de edad, jugó en todos los niveles y en el filial de la tercera división, hasta que en el año 1996, con 19 años de edad, debutó en la primera división en el estadio Flor Blanca, hoy Jorge “el Mágico” González, ante el Once Lobos.

Gil jugó al fútbol a nivel profesional, pero también obtuvo su grado de licenciado en ciencias jurídicas y como notario. “Tomé a bien los consejos de Palomo Sol, estudié y culminé mis estudios de ciencias jurídicas, posteriormente, juramenté como abogado y notario. Desde el 2013 soy abogado y desde el 2015, notario. Jugaba y estudiaba, cuesta mucho, pero se puede, lo llevaba lento, pero pude culminar”, recalcó.

Fue enfático en señalar que “el ADET me dejó superación en lo académico y en lo humano, Palomo Sol decía que al futbolista no se le debe tratar como producto, se le debe tratar como ser humano. Aprendizaje en lo deportivo y en la vida, de esas escuelas ya no hay”.

Tras salir del ADET, en el año 2003, jugó en la segunda división con el San Luis, Atlético Marte, Nejapa, hasta que se retiró en el Vendaval de su natal Apopa, en el año 2009. En el circuito mayor conocieron su calidad como defensa central el ADET, Alianza y Atlético Marte.

“Cuando eran 10 equipos en liga mayor, todos tenían al menos un jugador del ADET, proporcionaba jugadores a todos los equipos de la primera división, incluso a segunda. Me atrevo a decir que eran miles de jugadores”, reflexionó.

A LA POLÍTICA

El fútbol dejó marcado en Gil muy buenos momentos “compartir con muchos amigos en el equipo, como Erick Dowson Prado, Francisco Contreras, que se convirtió en el estandarte del equipo. ADET hizo una buena campaña, eliminamos al FAS (tercero). Fue emocionante llegar a una final y verlo al 90% de su capacidad, las dos barras disfrutaron el juego. Fue mi máximo logro a nivel de primera división”, expuso.

En la actualidad, Gil se desempeña como un destacado abogado y notario que aspira a convertirse en diputado suplente en la Asamblea Legislativa. “Siempre he dado opiniones desde fuera, como ciudadanos siempre opinamos en cuanto a nuestro entorno, pero ahora que se da la oportunidad, para partidos que emergen, darle la oportunidad a personas sin pasado político, me interesa mucho”, detalló,

“Sí es posible hacer un cambio real, pero desde adentro, desde afuera podemos dar opinión, pero no tenemos incidencia, no en cambios drásticos, pero hacer esos cambios de los que uno opina desde afuera”, concluyó.

Gil participará en las próximas elecciones legislativas como aspirante al cargo de diputado suplente de Mauricio Ernesto Valencia Sánchez, por el departamento de San Salvador, del partido VAMOS.