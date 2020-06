Juan Carlos Portillo: "Es importante que el fútbol retorne pronto al país"

Los deseos de todos los futbolistas profesionales de nuestro país redundan en que el deporte más popular de El Salvador retorne pronto a los distintos escenarios deportivos de las tres ligas profesionales y en las canchas del sector aficionado.

Uno de esos futbolistas, Juan Carlos "Cabrita" Portillo, es de la idea que los trabajos administrativos que se está haciendo actualmente para que el fútbol retorne a más tardar en septiembre próximo ha sido positivo y espera que realmente esos esfuerzos terminen en el inicio del torneo Apertura 2020 para ese mes.

"Ya nos hicimos la idea que podríamos jugar hasta septiembre, importante para nosotros saber al menos una fecha aunque no sea precisa, estamos viviendo un momento difícil sin fútbol pero creo que podríamos tener algo para que la gente se divierta pero hay que aceptar que también existe la posibilidad que se juegue a puerta cerrada y allí la importancia de la televisora patrocinadora que podría pasar todos los juegos", reflexionó el puntero de origen sonsonateco quien admite que el retorno del fútbol será de mucho beneficio a la población que está ávida de diversión sana y olvidar un poco la crisis sanitaria que nos abate en el país.

"Es importante que el fútbol retorne, en otros países ya se hizo, para el país y para nosotros como futbolistas será importante hacerlo con las medidas sanitarias, retornar poco a poco a la pretemporada y volver en un futuro con público."

Juan Carlos Portillo reconoce que los momentos que se están viviendo en el país en el campo de salud son difíciles y cada ciudadano debe tomar las consideraciones pertinentes para evitar que el COVID-19 siga marcando la vida nacional; en cuanto a los futbolistas, cada uno hace su trabajo físico en casa.

"En lo personal trato la manera en mi casa de seguir el trabajo del profesor Villatoro, he estado metiéndome en los ejercicios que publica el profesor Juan Pablo Rodas, es una excelente plataforma de ejercicios que para uno de futbolista nos ha ayudado, dependemos de esto y hay que llegar con algún nivel físico para cuando comience la pretemporada, pese que no hay una fecha precisa de retorno a las canchas a entrenar hay que estar preparado para evitar lesiones a futuro y llegar con la mentalidad en alto para hacer un buen torneo", destacó.

Con más de 200 partidos de liga con la camiseta blanca, el atacante sonsonateco de 29 años reconoce que pese a lo atípico que fue el Clausura 2020 en lo personal admite que en general ha sido un torneo bueno para él.

"Para mí el torneo pasado fue bueno, estoy cosechando los frutos de mi trabajo, no solo con Alianza, también con la selección, ha sido si se quiere ver así un buen año para uno, debemos seguir en el mismo camino a fin de estar bien en el campeonato y por ende seguir siendo convocado a la selección ya que para el otro año será importante las eliminatorias, la Copa Oro y eso me motiva mucho", aseguró el seleccionado nacional quien sumó siete partidos con la camiseta capitalina y anotó dos goles en el torneo pasado.

PASO FIRME

Sobre su aporte goleador en Alianza donde suma hasta el momento 45 goles y está ubicado en el top 10 de la lista histórica, Portillo Leal admite que "ser por ahora unos de los mejores 10 goleadores en ese listado histórico en Alianza es algo que al inicio no creía llegar allí, con dedicación y trabajo lo he logrado, seguimos siendo conscientes que delante de mí están nombres importantes del aliancismo y entre ellos dos íconos del equipo como lo son Rodolfo Zelaya y el profesor Adonai Martínez, en el caso de Fito se habla mucho que retornará...ojalá así sea, pero poco a poco se ha estado haciendo bien las cosas y que ha servido para contribuir con goles para generar esa confianza que siempre necesito para aportar al equipo con goles", aseveró el jugador sonsonateco.

Portillo hizo un breve análisis de su estancia en Alianza donde ha cumplido ya cinco temporadas como paquidermo y le hace difícil distinguir sus mejores goles con el plantel capitalino.

"Hay muchos goles con los que me he sentido bien pero me quedo por el momento con el que le metí a Pasaquina en el torneo Apertura 2019 cuando (Óscar) Cerén me mandó un centro y le pegué en el aire con la derecha con la que no soy muy diestro ya que soy zurdo y me salió un golazo, creo que ese gol en cuartos de final en el Cuscatlán es uno de los que más he gritado y disfrutado", indicó.

"También el que anoté en el torneo anterior ante FAS en el Cuscatlán para vencer a (Kevin) Carabantes que metí el balón pegado al poste, más los dos que anoté en el estadio Universitario de Monterrey por la Liga de Campeones de la CONCACAF, son los dos primeros goles internacionales que he anotado con Alianza, esos y el gol a Santa Lucía son mis únicos goles internacionales dentro de mi carrera, me falta aún dos años de contrato y cualquier cosa para salir deben hablar directamente con Alianza ya que no tengo representante", dijo.

Finalmente, Juan Carlos reconoció que el probable formato de competencia que se tendrá para el torneo Apertura podría dar la pauta de tener un campeonato más competitivo que el anterior el cual se canceló por el COVID-19.

"El nuevo formato que podríamos jugar creo que la situación en que vive el país es bueno tomarlo, recortar esos viajes largos hacia Oriente, por lo que se está viviendo, aún hay que esperar que lo oficialicen y saber con qué equipos nos enfrentemos, siento que será una buena medida hacer esos cambios y buscar que sea un buen torneo", destacó el futbolista quien guarda cuarentena voluntaria con sus seres queridos en su casa.

"Estoy en casa en Lourdes, Colón con mi familia, mi esposa Laura Estela López y mi hija Amaia Portillo de año y seis meses, la verdad guardando la cuarentena para no arriesgarnos ya que la niña esté saliendo en casa, con todas las medidas de precaución."