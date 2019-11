Juan Carlos Portillo: “Ese gol me sacó muchas cosas que tenía por dentro”

El volante de la selección, Juan Carlos “Cabrita” Portillo, se puso la capa de héroe el pasado sábado por la noche en el Cuscatlán tras anotar de cabeza en tiempo de descuento el gol del triunfo ante Montserrat para romper de esa manera el 0-0 que los isleños estaban obligando al combinado nacional en casa.

Portillo aseguró que el partido ante los isleños le dejó en lo personal muchas lecciones de vida.

“La verdad me enseñó que uno nunca debe rendirse ante las adversidades, sabíamos que solo el gane nos servía para conseguir nuestros objetivos, estamos conscientes que se fallaron muchas oportunidades pero al final de todo lo importante es el gane”, aseguró el futbolista de origen sonsonateco que anotó su primer gol en el Cuscatlán y ya suma dos goles (ambos de manera consecutiva) con la elástica nacional.

“Sentí una emoción que no se puede describir tan fácil, fue un momento que uno sueña, anotar un gol ante nuestra gente y más en el momento que se dio y lo que significaba ese gol, gracias a Dios me tocó marcar a mí”, aseguró.

Portillo admite que no dudó en culminar la jugada que inició Monterroza al asistir a Ibsen Castro por la banda derecha para enviar el centro al corazón del área caribeña que él remató a puerta vacía.

“Seguí la trayectoria de la jugada, afortunadamente nadie de Monserrat la desvío y me llegó, estaba en el lugar adecuado para anotar, no es mi fuerte anotar de cabeza pero gracias a Dios esta vez pude anotar”, confesó.

“cuando me fijé que había anotado y ver la pelota dentro de la portería de Montserrat pensé en la alegría que le estaba dando a la gente que vino a apoyarnos al estadio, en la que estaba escuchando o viendo el juego, mi esposa mi hija, la verdad como te dije es algo que no se puede expresar tan fácil, por eso celebré así, saqué muchas cosas que tenía por dentro”, aseveró al recordar la acción previa al gol del triunfo.

Acerca de su labor en la cancha al ingresar de cambio en lugar de ser titular, Portillo admitió que “uno debe estar preparado para jugar los minutos que el técnico decida, en lo personal entreno para ser titular pero el profesor De Los Cobos toma sus mejores decisiones, nuestro deber es acatarlas, aquí todos tenemos la capacidad para jugar ya sea de titular o de cambio, quiero siempre aportar a la selección”, acotó.

El jugador de Alianza no ocultó su ansiedad de estar en el banquillo y mirar a sus compañeros impotente por no lograr anotar el primer gol.

“Deseasba entrar y ayudar a buscar el gane, todos estábamos conscientes que debíamos ganar, lamentablemente las cosas no nos salían, dominamos pero el rival se defendía bien, la idea era romper ese empate. El profesor De los Cobos me dijo antes de entrar de cambio por Jaime (Alas) que me tuviera confianza, que llegara con calma y no me desesperara, que siempre intentara ganar la banda y meter el centro al área de ellos, que si tenía una para anotar que no la desaprovechó y al final así fue”, destacó.

"Sabíamos que cuando entramos a la cancha estaba complicada la situación, tuvimos muchas claras ocasiones de gol, sabíamos que por ahora (Montserrat) son islas que se defienden bien y que en un contragolpe te pueden hacer daño. Pero gracias a Dios buscamos ese gol desde un principio, sabemos que nuestra gente tal vez por la forma (mala) que estamos jugando no les parece pero si lográramos concretar las claras (oportunidades de gol) que tuvimos en el partido cambiarían de decisión.”, agregó.