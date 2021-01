Juan Carlos Portillo estará en la final

Juan Carlos Portillo estará en óptimas condiciones para el partido ante Águila. El atacante aliancista ha tenido semanas irregulares por culpa de las lesiones pero con seguridad será de la partida para la gran final del Apertura 2020.

Portillo reconoce que ha sido una temporada atípica de altos y bajos. El jugador no llegó a tiempo para el partido ante FAS el domingo pasado pero eso le ha permitido recuperarse para estar a tono para la gran final.

"La Cabrita" reconoce que ha sido complicado el tema de las lesiones. Luego de siete meses sin jugar, el arranque del torneo y la sobrecarga de partidos han pasado factura, como él mismo reconoce.

"Las lesiones me marcaron y me pasaron factura. Cuando estaba en mi mejor momento me volví a lesionar pero uno tiene que estar tranquilo y no desesperarse. Son cosas que pasan en esta profesión", dijo uno de los jugadores que ha potenciado la ofensiva paquiderma este torneo.

#FinalLMF | "La gente que venga el domingo que no se olvide de los protocolos; el virus sigue activo". Las palabras de Juan Carlos Portillo. Vía @JosueValiente47. pic.twitter.com/DyXU0Jza6a — EL GRÁFICO (@elgraficionado) January 26, 2021

Portillo sufrió una contractura en la pierna derecha la semana pasada en el duelo de ida contra FAS. Tuvo que abandonar pero para su fortuna, el equipo no lamentó la baja y definió con solvencia, lo que le permitió anotarse una final más en el fútbol salvadoreño.

Comentó que "esta temporada tuve varias lesiones pero trato de recuperarme para aportarle al equipo y contribuir a la institución". Confirmó que en base a los tiempos, no habrá problema para jugar el domingo en el Cuscatlán.

ÁGUILA SACÓ VENTAJA

Águila le ganó todos los duelos a los albos en esta temporada. Alianza no fue menos que su rival pero los migueleños aprovecharon momentos claves del partido para asestarle dos derrotas en el campeonato a los paquidermos.

"Águila nos ganó la serie. Fueron partidos apretados pero ellos sacaron ventaja en momento clave; lo del domingo es un punto aparte", recordó Juan Carlos.

Porque además, "en ese partido del domingo nos dejaremos la vida por ganarlo. Queremos volver a ganar un título y darle una alegría más a nuestra afición", comentó.

Al igual que otros miembros del plantel, el cambio de entrenador fue clave en el rendimiento en la fase final del campeonato.

"Con la llegada del profe (Milton Meléndez) cambió la mentalidad del grupo. Nos soltamos y comenzamos a jugar libres, sin individualismo. La unión del grupo ha sido clave en esta etapa", concluyó el atacante aliancista.

Sin restar mérito del rival, Juan Carlos Portillo espera que el equipo capitalino salga concentrado y logre concretar otra hazaña y la corona 15 para las vitrinas albas.