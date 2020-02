Juan Cortés: "Es anecdótico estar en primer lugar"

Once Deportivo es apenas el segundo equipo para el técnico español, Juan Cortés, en El Salvador. Antes, en el Apertura 2019, tuvo un torneo para el olvido en las filas de Independiente.

Solo pudo dirigir una vuelta de la fase regular. Pero para el Clausura 2020, la dirigencia de Once Deportivo le abrió la puerta para hacerse cargo del primer equipo. Hasta la fecha cuatro de este certamen tiene a los fronterizos en el liderato con 9 puntos y solo a uno abajo de Jocoro en la acumulada. El estratega ibérico vive momentos dulces con en su nuevo equipo y está a gusto con el recurso humano que la dirigencia le ha dado para encarar esta competencia en la que se juega la permanencia en la primera división.

¿Cómo se siente en la posición de líder del Clausura 2020?

Es algo anecdótico. Nosotros seguimos en el último lugar de la tabla acumulada por un punto. Nos quedan 18 finales y hay que seguir por la línea de trabajo que hemos marcado y no hay que salirse. Hay que luchar cada partido como una final.

Ha sumado ya 9 de los 30 puntos que se propuso para este certamen...

Sí. Todavía nos quedan 21 puntos , para esos 30 que nos darían un poco de tranquilidad, pero ya te digo, poco a poco vamos a ir. Este miércoles, tenemos otra final ante Águila, en casa y a ver si volvemos a sumar de a tres. Pero esta contentos de estar allá arriba en la tabla y de que poco a poco las cosas vayan saliendo. Necesitamos sumar muchos puntos para salir de abajo en el acumulado.

Sigue la ventaja de un punto de parte de Jocoro, en el acumulado. ¿Tiene claro que un tropiezo en esta quinta fecha puede ser letal para cualquiera de los dos?

Este miércoles juega Independiente contra Jocoro, un duelo directo entre ellos. Nosotros jugamos contra Águila y si ganamos, sí o sí le recortamos a uno o a los dos si empatan. Para nosotros es otra final más. Los objetivos de todo equipo se deben basar en ser muy fuertes en casa. Luego hay que ir a afuera a hacer buenos partidos. Tenemos que estar intensos, para sumar de a tres.

Cuando en la primera fecha perdió por 1-0 contra Independiente, un rival directo por la permanencia, usted estaba tranquilo. ¿Confiaba en que su equipo iba a carburar desde la segunda jornada?

Es que ese juego fue injusto. Si tú ves el resumen, te das cuenta de que tuvimos dos balones al palo y dos grandes atajadas de Matías Coloca. Hicimos un juego para mínimo haber empatado. Pero Independiente tuvo una ocasión y nos ganó con esa. Fue muy injusto, pero al final las cosas pasan por algo. Sirvió para corregir, unirnos y apretarnos. Confiaba en la reacción del equipo.

Luego, el recurso humano con el que cuenta para este torneo en casi semejante al de un equipo con tradición en la liga. Llegaron como extranjeros el mexicano Édgar Tepa Solís, mundialista de clubes y Luis Copete, que viene de la primera de Bolivia. ¿Cómo analiza esto?

Estoy muy agradecido con eso y siempre lo he dicho. Agradezco el esfuerzo que ha hecho la directiva. En el último partido, Solís jugó 75 minutos a muy buen nivel. Marca muy bien los tiempos. Un jugador con esa trayectoria viene acá y trabaja mucho. Hizo un gran juego ante Tecla. Hace una labor que , a lo mejor, mucha gente no ve. Jugó contra Chelsea en un Mundial de Clubes, ha sido campeón de CONCACAF. Luego, Copete demostró su calidad desde el momento en que llegó. Hemos hecho un plantel de dos jugadores por puesto, para que si falta un jugador, tengamos las alternativas. Tenemos una plantilla amplia y tenemos que intentar que esa sea una de nuestras ventajas.

¿Puede decir que ahora sí tiene lo que necesita, si lo comparamos con su estancia de una vuelta con Independiente, en el torneo anterior?

Pues, para qué te voy a engañar, desde que llegué acá, me preguntaron por incorporaciones, estilo de jugadores y a quién podríamos traer. Cuando a uno le dan todo ese recurso, le pueden exigir un poco más. Estoy contento con el esfuerzo que ha hecho la directiva. Espero que se sigan dando los resultados. Realmente en Independiente tuvimos muchas situaciones extradeportivas. Me pude sentar en el banquillo hasta la jornada 7. Luego, hasta la jornada 8 estuvimos sin delanteros. Son situaciones que la gente no sabe y que nos costaba demasiado. Siempre tratamos de adaptarnos a lo que nos ofrecen.

¿Sigue apasionado con los videos de sus rivales en turno?

Esta semana tocó ver a Tecla y ahora vamos a ver a Águila. Es nuestra forma de trabajar. No es que sea algo de destacar, es que nosotros trabajamos así. Nos gusta mucho lo que hacemos y le dedicamos mucho tiempo a esa tarea. Es bueno tener las armas para poder pelear como nos gusta a nosotros.