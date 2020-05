Juan Cortés lidera campaña de alimentos en Ahuachapán

El jiennense Juan Cortés, entrenador del 11 Deportivo, de la Primera División de El Salvador, lidera una campaña de entrega de más de tres mil kilos de alimentos para personas afectadas por la COVID-19 en la ciudad de Ahuachapán, donde juega sus partidos el conjunto al que dirige desde hace unos seis meses.

El municipio de Ahuachapán, que es cabecera del departamento que lleva el mismo nombre, lleva 38 casos confirmados de covid19, según datos oficiales del gobierno de El Salvador. El departamento fronterizo es el cuarto con más casos a nivel nacional.

Según relata el estratega ibérico, la idea de recolectar víveres surgió el 20 de mayo, cuando vio banderas blancas colgadas en las casas de varios sectores de la ciudad de Ahuachapán como señal de auxilio ante la escasez de alimentos provocada por la cuarentena durante la crisis sanitaria del covid19.

Sin embargo, la idea del estratega español, según contó a El Gráfico, fue de hacer una pequeña recolecta, pero tras un llamamiento en sus redes sociales, la ayuda empezó a llegar en abundancia. Ahora, su meta es ayudar a 2 mil familias.

"Con los jugadores hablábamos desde hace tiempo de hacer algo, pero por una u otra cosa no habíamos podido lanzarnos, entonces un día que me tocaba salir a comprar pasé por unas calles y vi banderas blancas. Es claro, llevamos más de 70 días encerrados, sin poder trabajar y se nota que hay bastante necesidad", dijo Juan Cortés sobre como tuvo la idea de recolectar víveres.

"Cuando llegué a casa, hice un llamado en Twitter a la gente que quisiera colaborar con nosotros para luego repartirlo a familias donde han puesto banderas blancas. Yo pensé que iba a ser algo pequeño, algo rápido, pero gracias a Dios mi llamamiento tuvo mucha repercusión y así empezaron a llegar empresas, la municipalidad, el equipo Once Deportivo, quien nos dio todo el apoyo necesario, se sumaron diputados y la verdad que la respuesta es increíble", agregó.

Según los planes de Juan Cortés y los jugadores que apoyan esta iniciativa, los víveres se empezarán a entregar los días miércoles 27 y jueves 28 de mayo, porque aún están a la espera de recolectar insumos que llegarán lunes y martes.

"Estamos en la fase de recopilar víveres porque estamos esperando varios pedidos que tiene que llegar el lunes, pero nuestra idea es repartir miércoles y jueves porque la gente tiene la necesidad ahora, no dentro de un mes. Gracias a Dios, la idea tuvo mucha repercusión, tuvimos hasta transferencias del extranjero que se involucraron, nosotros somos optimistas, porque en tres días hemos recopilado más de 10 mil kilos de alimentos, y creemos que podemos llegar a unos 2 mil familias", contó Juan Cortés.

Junto a Cortés, los futbolistas Luis Copete (nicaragüense) y el Marvin Morales también están ayudando con toda la logística de recolección, preparación y entrega de víveres a familias de escasos recursos de Ahuchapán.

En el caso de Marvin Morales, un futbolista originario de Ahuchapán, asegura sentirse contento por ser parte de esta iniciativa que ayuda a los pobladores de la ciudad que lo vio nacer.

"Anduve por las colonias cerca de mi barrio, pidiendo víveres casa por casa y gracias a Dios que la gente me pudo ayudar bastante. Esto no es política, pero estamos agradecidos con el alcalde la ciudad, con los diputados y las empresas, que nos han apoyado bastante. Yo me siento feliz, porque ayudamos a personas que necesita más que nosotros, eso da satisfacción, más a personas, más que soy de aquí, de Ahuachapán", dijo Marvin Morales.





Que puedo decir? 3 días y se han superado todas las expectativas. Esperamos poder llegar a 2000 familias de Ahuachapán. Gracias a todos los que han mandado sus ayudas, empresas, instituciones y particulares. El Salvador se unió����@MarvinMorales8 @LUISFCOPETE 2 cracks de personas pic.twitter.com/SPFyochqP7 — Juan Cortés (@DTJuanCortes) May 23, 2020



Cortés debutó con el 11 Deportivo en el Torneo Clausura y situó al equipo del último puesto al liderato de la tabla clasificatoria al final de la primera vuelta, aunque la competición se suspendió de forma definitiva por la pandemia.



El técnico, de 42 años, y que en El Salvador dirigió con anterioridad al Independiente, aseguró que nada más le han pasado "cosas buenas" desde que entrena al 11 Deportivo.



"En estos meses hemos cubierto una etapa maravillosa en el club. Primero lo sacamos del último puesto, después de las posiciones de descenso y después lo colocamos en el liderato al final de la primera vuelta, pero la Liga se suspendió por el coronavirus", destacó.

El Salvador se unió y se junto���� Increíble!!!����En 2 días hemos recaudado más de 3000 kilos de comida y seguimos recolectando. Gracias a todos!!! los que siguen mandando y llegando a dar sus aportaciones. La semana que viene llegaremos a muchas familias que lo necesitan!!! pic.twitter.com/0e6uWSlmRx — Juan Cortés (@DTJuanCortes) May 22, 2020