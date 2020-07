Juan Cortés renuncia al Once Deportivo

El técnico español Juan Cortés confirmó a El Gráfico que presentó su renuncia al Once Deportivo de manera irrevocable y que por el momento no sabe a ciencia cierta sobre su futuro.

El jiennense reveló que tuvo pláticas para dirigir a Alianza para el Apertura 2020 y aclaró su marcha se da porque que el Tanque Fronterizo no respetó el acuerdo donde le aseguraba salir del equipo en el caso de tener una mejor oferta.

"No hay mucho que explicar, había hablado con la directiva y teníamos esa opcion. Los presidentes de Once Deportivo y Alianza hablaron para ver si podía llegar a Alianza y después se echaron atrás y fue cuando yo decidí renunciar porque sentí que al final ya no podía estar cómodo con esta situación. Solo me queda agradecer a Once Deportivo, renuncié por los motivos personales que dije y después no sé qué pasará, yo hablé con Alianza consciente de esa situación, ellos sabía que tenía seis meses más de contrato y me dijeron que eran respetuosos y que no se iban a meter", dijo Juan Cortés

Sobre su futuro, Juan Cortés aseguró que desconoce cuál será su siguiente paso.

"No sé qué pasará, si iré a mi país, si agarraré otro proyecto o si Alianza me llamará. Mi decisión es irrevocable, ya la presenté en la Federación, no me echaré para atrás, me costó tomarla pero es algo irrevocable. Para mí sería un orgullo dirigir a Alianza, quién no estaría contento de dirigir a uno de los mejores equipos del país", concluyó Juan Cortés.

Juan Cortés se va del Tanque Fronterizo tras haber obtenido buenos resultados en el pasado Clausura 2020, cuando condujo al Once Deportivo a terminar como líder de la tabla general con 20 puntos, superando al mismo Alianza, que terminó con 16 unidades en los 11 partidos que duró el certamen.

LA DIRIGENCIA DESCONOCE LA RENUNCIA

Por su parte, el presidente del Once Deportivo José Salaverría aclaró en el programa DC4 que desconoce que el jiennense hubiera presentado su renuncia, pero confirmó que las intenciones del técnico íberico era irse del equipo para dirigir a Alianza.

"Escuché al señor Cortés hablando de compromisos que tenía con la junta directiva; cuando hicimos un contrato por un año y terminamos la negociación personalmente le manifesté, no ha pedido usted nada pero quiero decirle que el sentir nuestro es que estamos apoyando un proyecto, si nos va bien vamos a revisar su salario a opción de la junta directiva y al final del torneo lo hicimos, le aumentamos el 40% de su salario, que es un incremento bien importante", dijo el dirigente fronterizo.

Por otra parte, José Salaverría se refirió al acuerdo verbal que mencionó Juan Cortés y por el cual decidió renunciar.

"Con mucha extrañeza escuché que él tiene un compromiso verbal con la junta de que si había una oportunidad buena, él tenía la facultad de irse, quiero decirle que cuando eso se da contractualmente se deja por escrito y si lo tuviera que lo presente. Él tiene un contrato por seis meses más", explicó.

Salaverría también habló sobre cómo fue que Alianza y Once Deportivo se acercaron a hablar para tocar el tema de Juan Cortés y su posible llegada al equipo capitalino. Indicó que desde un principio, los albos respetaron el contrato que el jiennense tenía con el Tanque Fronterizo.

"De casualidad el presidente del Alianza Pedro Hernández me llama por un tema de la comisión de la liga y le mencioné sobre lo de sus técnicos (Wilson Gutiérrez) que ya no venían; me dijo que algo de eso se escuchaba. Yo le dije, si van a contratar al hombre que está aquí (Juan Cortés) que sea hasta el otro torneo, porque él es un buen hombre. El presidente del Alianza muy formal y serio cuando se dio cuenta el tamal que estaban montando me llamó, no fíjese que no, es caso cerrado, usted es un señor y yo también", concluyó.