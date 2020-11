Juan Ramón Sánchez: "Nos faltó precisión para anotar"

El empate a un gol ante Santa Tecla no fue tan del agrado para el cuerpo técnico y jugadores del Chalatenango pese a que para el timonel de los norteños su única satisfacción es haber palpado la entrega y sacrificio de cada uno de sus pupilos, aunque eso no le quitó ese sinsabor que le quedó en su paladar de no haber sido más efectivo que su rival de turno.

"Son pequeños detalles que nos hizo falta para ganar, fuimos superiores en casi todo el partido, buscamos ganarlo desde el principio a fin, intentamos alcanzar el resultado pero al final se puede decir que el empate sabe a poco, pese a que valoro el esfuerzo de los muchachos en el partido", destacó el estratega nacional.

Sánchez confesó que les dijo a sus pupilos al final del juego ante los periquitos que "me voy del estadio con la satisfacción de haberlos visto luchar por un triunfo, al final nos queda la tarea de seguir buscando la manera en que el equipo concrete lo que genera en la cancha", afirmó el técnico izalqueño.

El técnico nacional admitió también que la ansiedad de su plantel a la hora de buscar el gol le ha pasado factura en esta primera fase del torneo liguero y que ante Santa Tecla no fue la excepción.

"Hemos hablado con ellos al respecto, lo hemos discutido, lo hemos trabajado fuerte durante los entrenamientos de la semana, pero nos está faltando eso, concretar las oportunidades que creamos a fin de dejar a un lado esa desesperación en que cae el equipo", indicó.

Finalmente, el técnico occidental de los norteños admitió que los seis puntos alcanzados en esta primera fase del torneo son muy pocos en comparación al volúmen de fútbol mostrado y a las ocasiones de gol generadas.

"Siento que fue muy pocos lo cosechado en comparación al fútbol que hicimos, por allí pudimos haber merecido más, pero en el fútbol no es de merecimiento cómo se dice, pero sí me consta que el equipo luchó para que la diferencia de puntos fuera mayor", destacó.

"Está primera fase del torneo nos ayudará a todos los equipos para evaluar lo que se hizo y lo que no y primero Dios para la siguiente fase que no dudamos será más disputada que ésta, el equipo logre hacer lo que no pudo en esta fase", acotó.