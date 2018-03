Juan Ramón Sánchez, ausente ante Pasaquina por operación

Lee también

El director técnico de Luis Ángel Firpo, Juan Ramón Sánchez, no estará en el duelo que los pamperos sostengan ante Pasaquina por la jornada dos del Clausura 2017 por haber sido internadoyaer para ser intervenido quirúrgicamente de su rodilla derecha a más tardar este martes 24 en el hospital San Rafael de Santa Tecla.El estratega del cuadro manudo explicó telefónicamente a este rotativo que “me estarán operando entre lunes o martes de mi rodilla ya que traigo desde hace tiempo un problema del cartílago que me dificulta caminar”, confesó Sánchez.“Lo que pasa es que no había encontrado un espacio por mi labor de entrenador y porque esta operación es onerosa, estando en Águila me atendió el doctor (Victorino) Villatoro quien me daba medicamento, pero era ya necesario hacerme esta cirugía”, recalcó.Juan Ramón Sánchez deberá pasar a más tardar este martes por el quirófano a fin de restaurarle el cartílago de su rodilla derecha, operación que realizará el doctor Palomo Pacas.“Agradezco de verdad la atención del doctor Palomo Pacas quien ha encontrado espacio en su apretada agenda para operarme, espero recuperarme pronto para retornar a dirigir a Firpo, no creo que esté fuera mucho tiempo por mi incapacidad, no puedo descuidar también mi labor en Firpo ahora que comenzamos el torneo”, aseguró.“Mientras esté hospitalizado y retorne a mi casa para mi recuperación que espero no sea tan largo, el equipo estará bajo las órdenes del profesor (Rafael) Mariona”, afirmó Sánchez.