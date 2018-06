Juan Ramón Sánchez no seguirá como técnico principal del Sonsonate

Juan Ramón Sánchez no continuará como técnico del primer equipo del Sonsonate para el torneo Apertura 2018 y, según explicó un directivo cocotero, harán al entrenador izalqueño la propuesta para dirigir la reserva y las divisiones menores.

Miguel Castillo, tesorero del cuadro sonsonateco, confirmó a EL GRÁFICO que este lunes convocarán a una reunión a Juan Ramón Sánchez para exponerle los cambios.

Castillo además explicó que ya están en la búsqueda del nuevo técnico para el próximo torneo.

“Tenemos una reunión con él para ver si continuará en el equipo, pero que se haga cargo de las reservas y las canteras del Sonsonate. Ya no será el técnico principal y es una decisión de junta directiva. Estamos buscando otro técnico nacional”, dijo Miguel Castillo.

Sánchez tiene contrato vigente con el Sonsonate y expresó que estará a la expectativa de la reunión.

“No nos hemos podido reunir con el presidente y solo hablé con el tesorero. Por lo último que ha pasado y lo que se comenta en redes sociales, más los nuevos fichajes, cosa que conmigo no ha habido plática, estoy esperando la reunión para que me hagan oficial que ya no voy a continuar”, comentó Sánchez.