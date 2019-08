Juan Sánchez volvió de su campamento en Monterrey

El juvenil de Alianza, Juan Sánchez, regresó este domingo al país, tras haber estado por dos semanas en los entrenos de la categoría sub-20 de Monterrey.

En ese lapso, Sánchez pudo estar en dos partidos amistosos ante la categoría sub-20 de Houston Dynamo y ante un equipo de tercera división de la ciudad norteña.

"En el primer partido me sentí afectado por un resfriado, pero en el segundo jugué en los 90 minutos. Me costó adaptarme, porque allá en Monterrey el clima es caliente. Pero ya la segunda semana mejoré de salud. Fue una experiencia inolvidable, entrenábamos al mismo tiempo con el primer equipo y en la misma sede. Ahí podía ver a los jugadores del primer equipo", dijo Sánchez a Deportes Grupo LPG.

El reservista albo viajó acompañado por el entrenador argentino Daniel Pasarella, cercano a los niveles juveniles de Alianza.

"Él me llevó allá. Estuvo pendiente de los amistosos que jugamos. Ahora volví y me dijeron que los técnicos darán una respuesta sobre mi trabajo en Monterrey. Se la harán llegar a Pasarella y luego él me la dirá a mí", apuntó Sánchez.

Por su parte, el estratega de la reserva de Alianza, Édgar Henríquez, espera que para Sánchez sea enriquecedor haber estado en Monterrey.

"Es un chico con talento, esto fue positivo para él. Vamos a ver qué posibilidades habrá a futuro. Esto es una motivación para los jóvenes, porque conocen equipos de elite. El señor Pasarella dará su informe a la dirigencia de Alianza sobre lo hecho por Juan", dijo el timonel de la reserva alba.