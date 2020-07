Juan Sarulyte y el alfajor argentino

El entrenador gaucho, Juan Sarulyte, también se ha lanzado junto a su familia con un negocio propio. Si bien apenas es el pistoletazo de salida, confía en que pueda ir creciendo en los próximos días y obtener un poco de ingresos en este período complicado por la pandemia.

Se trata de la venta de alfajores argentinos, el cual es una especialidad de su esposa, Yami, quien los hace con chocolates blanco y negro y dulce de leche, una delicia el cual el mismo timonel dice que nadie debería dejar de probarlos. Se venderán por encargos en el cual a través de sus redes sociales, podrán recibir los encargos para así prepararlos y luego entregarlos. El costo es de $1.25 por unidad para que los salvadoreños puedan tener a la mano este menú sudamericano.

"Es un platillo típico argentino así que estamos seguros que les van a encantar. Son muy buenos. Los vamos a estar haciendo por encargo y ahí nos vamos a lanzar. La de todo esto es mi esposa, Yami, quien es una excelente cocinera y les queda muy delicioso este platillo", expuso el entrenador sudamericano.

De esta manera, la idea es tener su propio negocio en este período en el que las personas han emprendido en alguna actividad. Debido a que el deporte también está detenido, no hay muchos ingresos para futbolistas y en su caso, entrenadores. De ahí que espera que pueda darse un primer paso en esta iniciativa.

El fútbol

Andrés Sarulyte dirigió a inicios de año al Jocoro en la primera división aunque los resultados no fueron los esperados. Estuvo al frente de los fogoneros por siete jornadas tras un balance de una victoria, cuatro empates y dos derrotas, que si bien no eran para tomar decisiones drásticas, el tema del descenso ya apretaba debido al buen campeonato del Once Deportivo (finalizó líder) y el Independiente pero fue la mala relación con la dirigencia la que complicó todo y decidió dar un paso al costado.

Para la nueva temporada, el gaucho aún no cuenta con equipo para dirigir y el panorama no es el más adecuado debido a que la segunda división profesional tiene equipos con dudas para encarar la temporada mientras que la primera división ya tiene sus técnicos. Además, la postergación de la fase dos de apertura económica complica más el inicio de la campaña.

"Se terminó el campeonato y pues tuvimos que quedarnos en casa. Las contrataciones ya sabes cómo son, ya todos los equipos están preparándose así como el Atlético Marte que han contratado y pues hay que esperar si todos los equipos se van a completar en la parte técnica. Vamos a ver qué otra cosa podemos hacer", expuso.

Sarulyte es un viejo conocido del fútbol salvadoreño en el que ha dirigido al Once Municipal, Alianza, Pasaquina, Chalatenango, Atlético Marte, Audaz y los fogoneros. Fue subcampeón del fútbol salvadoreño en el Apertura 2011 al frente del Once Municipal y también destacó como auxiliar de Ruben Israel con la selección nacional, entre otros.