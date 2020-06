Juanma Lillo pudo dirigir la selecta; hoy trabaja con Guardiola

El español Juan Manuel Lillo ya se ha incorporado al Manchester City como segundo entrenador de Pep Guardiola. En 2011 el técnico vasco fue considerado como candidato a la selección mayor de El Salvador, pero las negociaciones no se concretaron.

Juanma Lillo estuvo en El Salvador entre el 10 y 13 de enero del 2011 conociendo la infraestructura deportiva del país. El europeo también viajó a Panamá para ver el desempeño de la selección nacional en la primera fase de la Copa Centroamericana que se disputó ese mes.

Además de conocer de primera mano la infraestructura futbolística, Lillo conoció a las personas que dirigían en ese momento la estructura del fútbol en El Salvador, pero posteriomente el entrenador europeo se mostró insatisfecho por la forma en que se manejó su llegada al banquillo de la Azul mayor y por las ofertas que le hicieron.

“Considero que hay una desproporción entre el proyecto que se tiene en mente con lo que se tiene a disposición para hacerlo. No es que yo no lo quiera hacer, es que quiero hacerlo bien. Quieren que construya una pirámide y me dan un saco de arena y dos ladrillos”, fueron algunas de las declaraciones del estratega.

En la negociación, Lillo propuso a la FESFUT, que tenía como presidente a Carlos Méndez Cabezas, “un proyecto de país que implicaba transformar el fútbol. "Hemos hablado de la educación física en las escuelas, y es mucho para mí solo”, plantéó el entrenador en ese momento.

Además, Juanma Lillo consideró necesario firmar a un cuerpo técnico de unas cinco personas, él incluido, y creyó que la oferta incluía a todos esos profesionales; pero el Comité Ejecutivo de Selecciones Nacionales le aclaró que la oferta era pensando sólo en el titular y su auxiliar. Este punto fue aclarado después y recibió una nueva oferta.

Al final, el entrenador ibérico dijo no a la oferta de la FESFUT para dirigir a las selecciones por considerar que no habían las condiciones para sostener su proyecto.

PREMIER LEAGUE

A mitad del 2020, el técnico Juanma Lillo llega a la disciplina del City después de haber dirigido al Qingdao Huanghai, con el que se proclamó campeón de la Segunda División china y al que ascendió a la Superliga de ese país.



"Estoy encantado de incorporarme al equipo técnico del Manchester City. Mi relación con Pep viene de hace muchos años y estoy muy feliz por unirme a él como parte de este magnífico equipo", dijo Lillo en un comunicado emitido por el City.

Nos complace anunciar que Juanma Lillo se ha incorporado al cuerpo técnico de Pep Guardiola.



�� #MCFCEspañolhttps://t.co/e5c2pfqn7c — Manchester City (@ManCityES) June 9, 2020

"El Manchester City ha conseguido muchos éxitos en los últimos años realizando un fútbol muy vistoso a la altura de lo que se espera de este club y de su entrenador. Es un placer poder formar parte de este grupo y espero contribuir enormemente al éxito del club de ahora en adelante", añadió.



En su carrera como entrenador ha dirigido, entre otros, al Vissel Kobe, al Atlético Nacional y al Millonarios de Colombia, a la Real Sociedad, al Almería, al Zaragoza y al Tenerife. Además, ha actuado como segundo entrenador en el Sevilla y en la selección de Chile a las órdenes de Jorge Sampaoli.



Lillo llega a un Manchester City que es segundo en la Premier League y que esta temporada ha levantado la Copa de la Liga. El equipo inglés sigue vivo en la FA Cup, en la que está en cuartos de final, y en la Liga de Campeones, en la que se jugará el pase a cuartos contra el Real Madrid, al que aventaja por el 1-2 cosechado en la ida.