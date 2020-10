Juego Firpo y Águila fue suspendido por irrespeto al protocolo de salud

En el primer tiempo, el árbitro del partido entre Firpo y Águila, Alcides Barton, detuvo el juego por algún minutos, debido a que la afición del sector norte del estadio Sergio Torres, identificada con los colores de Firpo, no estaba guardando el distanciamiento social,para evitar la propagación del coronavirus.

Luego de casi cinco minutos de llamados de atención, Barton reanudó el juego. Pero al regreso del descanso, el réferi consideró que la aglomeración de aficionados pampero persistía, por lo que tuvo optó por suspender el juego. Llamó a sus asistentes y se encaminaron a los camerinos. Firpo ganaba 1-0 con un gol de penalti marcado por el panameño Armando Polo al 35.

Barton tendrá que rendir su informe sobre la razón de la suspensión del partido. Luego, según el gerente de la primera división, Óskar Cruz, el segundo tiempo de este partido, pero deberá ser a puerta cerrada.

"Firpo no actuó de mala manera, no sobrevendió (boletos por el 30 por ciento de hinchas permitido par cada partido) Lo que pasa es que la gente no le colaboró. Las bases de competencia hablan de sanciones económicas hasta jugar sin público posteriormente. Pero no se establece en las bases pérdida de puntos (por este tema) ", apuntó Cruz en plática con EL GRÁFICO.

Sobre el protocolo sanitario, hace dos semanas, la primera división endureció medidas en el protocolo sanitario con consideraciones a escala internacional y dejó entre sus posibles determinaciones la suspensión de un partido, si se mantenía la aglomeración en sectores del estadio.

Ahora, el caso quedará en manos de la comisión disciplinaria de la FESFUT, quien deberá imponer una sanción administrativa. Eso podría ser este martes cuando esa dependencia de la FESFUT celebre su reunión semanal.

Pero de acuerdo con el gerente de la primera división, la resolución de la comisión disciplinaria no puede ser en cuanto al resultado. Podría venir una sanción financiera para los toros o jugar sin público en que falta de este certamen o por algunas jornadas.

Tras la suspensión del partido, EL GRÁFICO buscó la versión del presidente de Firpo y vicepresidente del comité ejecutivo de la FESFUT , Juan Pablo Herrera, quien negó que haya habido sobreventa de boletos. Por ahora, en medio de la pandemia, los equipos sólo pueden permitir el ingreso del 30 por ciento sobre la capacidad total de cada escenario deportivo. Fue lo que FESFUT les aprobó el pasado 7 de octubre, a tres días del inicio del Apertura 2020,que se juega en medio de la pandemia por coronavirus.

"Lamentablemente el árbitro suspendió el juego. Hemos vendido menos boletos de lo que nos ha permitido sobre el 30 por ciento" dijo Herrera.

Por su parte, el portero de Firpo, Matías Coloca, pidió comprensión a los árbitros, luego de que los jugadores pasaron distes meses sin recibir salarios, por el tema de la pandemia por coronavirus.

"Hemos jugado con una cancha pesada,con lluvia y barro. Si arrancamos con esas condiciones, vamos a terminarlo. Acá los perjudicados somos los futbolistas que hace siete meses estuvimos sin cobrar. No tenemos la culpa. A nosotros nos pagan por venir a entrenar todos los días por tener resultados. Tenemos que rezar ahora que nadie se quiera meter con nuestro trabajo. Ojalá que vean que es una decisión apresurada suspender el partido. No sé qué decisión se vaya a tomar. El estadio está pintado con las marcas para cada afición. La gente estaba bien separada. Se vendieron los boletos que se debían vender ", dijo el cancerbero argentino en charla con este medio.

Sobre el final, EL GRÁFICO esperó en el estadio al comisario del juego, pero este se fue en silencio y en medio de una escolta policial.

Contraparte

Por su parte, el entrenador asistente de Águila, Mario Mayén Meza, lamentó que se haya tenido que suspender el partido a las puertas del inicio de la segunda parte.

"Se nota la aglomeración de la gente. Lastimosamente se suspendió el juego. No sabemos qué es lo que va a pasar. No sé cómo está el reglamento con el tema del covid 19. Esto debe servir de ejemplo para que no vuelva a pasar. Todos cometimos errores con esto, a Águila le pasó en su primer juego como local, pero corregimos. Este era el primer juego como local para Firpo. El árbitro nos confirmó que suspendió el juego por la aglomeración. Estamos en pandemia y quizá no le estamos dando la importancia que se debe ", dijo el timonel auxiliar en e el plantel migueleño.