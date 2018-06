Jugador colombiano se rompe los ligamentos y se pierde el Mundial de Rusia

El lateral colombiano Frank Fabra sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y se perderá el Mundial de Rusia 2018, informó hoy la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).



"En la mañana de hoy, tras realizarle al defensor imágenes diagnósticas, el cuerpo médico constató la lesión que se preveía, tras un primer diagnóstico clínico", indicó el comunicado emitido por la selección colombiana.

"El jugador se encuentra acompañado por todo el grupo de jugadores, cuerpo técnico y staff, quienes recibieron con muchísimo dolor la confirmación de la noticia", añadió la comunicación.



Minutos después de que la FCF confirmara el hecho, Fabra publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales.

"El sueño de niño, la ilusión de un pueblo (.) Eso que soñabas cuando pequeño, cuando vibrabas al ver a Juan Guillermo Cuadrado, James Rodríguez y las atajadas de David Ospina, entre otros en el Mundial pasado. Solo había un propósito, ser parte de ese sueño llamado Mundial", indicó el jugador de 27 años.



"Luché, trabajé, me esforcé en mejorar, lo fui consiguiendo día tras día hasta estar aquí y hoy, con el corazón partido en 50 millones de pedacitos, me quedo en la puerta más cercana a un solo paso, me duele el alma", agregó el defensor.



Los compañeros del jugador le expresaron su apoyo en este difícil momento a través de las redes sociales. Así lo hizo Radamel Falcao en su Twitter.



"Te acompañamos, estamos contigo. Espero que pronto puedas volver a las canchas y tengas una buena recuperación. Fe y esperanza para lo que viene", escribió el jugador del Mónaco, que se perdió el Mundial pasado por una lesión similar.



Por su parte, James Rodríguez le indicó: "Volverás más fuerte y mejor. Nos vemos pronto".

Fabra, jugador de Boca Juniors en la Argentina, era un hombre clave en el esquema del entrenador José Pekerman, que lo consideraba titular para el estreno en el Mundial ante Japón. La lesión del futbolista se produjo en el entrenamiento del viernes y se conoció hoy tras los exámenes a los que fue sometido.



De acuerdo a la información, el reemplazante de Fabra para el Mundial se conocerá en las próximas horas. La especulación de la prensa colombiana es que el elegido será Farid Díaz, un lateral de 34 años que se desempeña en Olimpia de Paraguay.



Colombia debutará en el Mundial el martes 19 ante Japón en Sarank, en un duelo del Grupo H, que también integran Polonia y Senegal.