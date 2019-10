Jugador de Chalatenango necesitará ayuda de psicológo tras accidente vial

Miguel Lemus Ochoa, jugador de AD Chalatenango, no presenta lesiones, luego de sufrir hace ocho días un accidente automovilístico, pero necesita un tratamiento psicológico, según contó a Deportes Grupo LPG, para superar una crisis nerviosa y regresar así a los entrenos de su equipo a finales de la semana.

El sábado no entró en la convocatoria contra Alianza y "Chalatillo" se autodescartó también para el encuentro del jueves contra el campeón Águila en el estadio Barraza.

"Hace ocho días fue el accidente, presenté una crisis nerviosa pero con oraciones de mi familia ya me voy sintiendo mejor".

"Es difícil pensar en fútbol en este momento porque quiero recuperarme bien para poder unirme al equipo en los entrenos. Me autodescarto para el juego contra Águila, no llego a tiempo. Ya hablé con el presidente de Chalatenango (Rigoberto Mejía) y el entrenador Juan Ramón Sánchez que me esperen, que siempre les he cumplido atendiendo los entrenos pero que mi prioridad es buscar ayuda de un psicólogo", comentó.



"He estado guardando reposo y con mis propios recursos he comprado medicinas, además de pasar consulta en un centro médico privado", agregó Lemus.

Sobre el percance que sufrió, lo recuerda así: ''Me dirigía a un entreno, transitaba por el El Paraíso pero en la carretera no alcancé a ver una posa de agua. Un carro hizo un giro y por eso terminé perdiendo el control. Frené bruscamente. No hubo fracturas pero quedó una crisis nerviosa y por eso necesito un especialista. Confío que esta semana pueda ser atendido por uno. Lo importante es mi salud. Quiero sentirme 100 por ciento bien mentalmente para asumir el compromiso de trabajar con Chalatenango".

Esta semana, el equipo norteño espera cobrar y de ser así, Lemus podrá pagar atención psicológica. "Tengo la confianza en Dios de que esta semana pueda recibir pago, junto al resto de mis compañeros, para poder recibir el tratamiento médico. Estoy muy agradecido por las personas que han estado pendientes de mí, como un exdirectivo del equipo que es doctor, su apellido es Figueroa. Me ayudó para que en el Hospital San Rafael me realizaran exámenes".

También aprovechó para enviarle un mensaje a sus compañeros de equipo: "Ya se están jugando fechas clave para buscar puestos de clasificación. Chalatenango tuvo un partido complicado contra Alianza, se perdió, pero espero les vaya bien ante Águila y saquen un buen resultado".