Jugador de Sonsonate habría sufrido insultos racistas

En el Apertura 2019 ya se registran dos casos de supuesto racismo, todos en el estadio Ana Mercedes Campos. En septiembre hubo una denuncia del colombiano Luis Arboleda, del Chalatenango, contra un jugador de 11 Deportivo, aunque el incidente no pasó a más tras la investigación de la FESFUT.

Y este miércoles en el partido Sonsonate - El Vencedor, la barra visitante habría ofendido con palabras racistas al defensa colombiano Arnulfo Beitar Córdoba en el entretiempo, según declaraciones de su compañero uruguayo Jonathan Ramírez a Deportes Grupo LPG.

En ese momento, el partido favorecía a los tabudos por 2-1 pero los locales remontarían 3-2.

"Mi celebración del gol fue dedicada a los aficionados de El Vencedor. No me gustó que insultaran a mi compañero Beitar cuando salíamos del camerino a la cancha en el entretiempo. Nos extrañó que se la cargaran contra él, su equipo ganaba ese partido en ese momento y en los primeros 45 minutos no hubo nada que justificara todo esto", declaró.

"Los que conocemos a Córdoba sabemos que es una persona tranquila pero fue raro que la tomaran contra él, nunca les faltó el respeto. No quiero que esto pase a más pero intentamos calmar a la gente, pidiéndoles respeto. Como equipo nos fastidió", explicó Ramírez.

El jugador sudamericano agregó que "esto no se habría conocido probablemente si después del partido no me preguntan unos colegas el por qué de mi festejo en el gol. Con mucha bronca fue hacia la hinchada de ellos. Esto queda aquí, ya está y no pasó a mayores".

HABLÓ DE LO ECONÓMICO

Ramírez mencionó, por otra parte, que espera que se sanen las finanzas de la institución para que haya tranquilidad en el cobro de los salarios.

"Lo económico cuesta mucho, aparte sabemos que los dirigentes hacen un esfuerzo y nosotros ponemos todo de nosotros en el campo. Si la gente en el estadio, colaboran. Estamos donde la gente quiere, ahora los dirigentes deben poner su granito de arena y esperan solventarnos lo que nos deben", agregó.

A los cocoteros se les abonó recientemente una quincena pero el próximo 27 de octubre el atraso salarial se prologará nuevamente al mes y medio.